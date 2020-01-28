Manisa'da onlarca deprem oldu! İşte Kandilli AFAD son depremler 28 Ocak 2020!

Manisa'da saat 14.26'da 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Bursa, Balıkesir gibi birçok noktada hissedildi. Vatandaşlar depremin etkisiyle sokaklara dökülürken, bir yandan da Kandilli ve AFAD deprem ekranları aracılığı ile bilgileri araştırmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Manisa merkezli onlarca deprem gerçekleşmişti. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa ile ilgili uyarılar da yapılıyordu. Sizler için Kandilli ve AFAD son depremler ekranını derledik. İşte Manisa'daki son dakika depremi ile ilgili tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 14:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





