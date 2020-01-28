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Manisa'da onlarca deprem oldu! İşte Kandilli AFAD son depremler 28 Ocak 2020!

Manisa'da saat 14.26'da 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Bursa, Balıkesir gibi birçok noktada hissedildi. Vatandaşlar depremin etkisiyle sokaklara dökülürken, bir yandan da Kandilli ve AFAD deprem ekranları aracılığı ile bilgileri araştırmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Manisa merkezli onlarca deprem gerçekleşmişti. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa ile ilgili uyarılar da yapılıyordu. Sizler için Kandilli ve AFAD son depremler ekranını derledik. İşte Manisa'daki son dakika depremi ile ilgili tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 14:47
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Manisa'da onlarca deprem oldu! İşte Kandilli AFAD son depremler 28 Ocak 2020!

Manisa'da son dakika depremi! Manisa'da AFAD verilerine göre 4,8, Kandilli verilerine göre ise 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Balıkesir, Bursa gibi civar illerde de hissedildi. Vatandaşlar bulundukları ortamları terk ederek sokaklara döküldü. Deprem sonrası büyük panik yaşandı. Kandilli deprem ekranında gün boyu Manisa'da birçok artçı sarsıntı olduğu görülüyordu. İşte Kandilli son depremler ekranı ve detaylar...

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Manisa'da onlarca deprem oldu! İşte Kandilli AFAD son depremler 28 Ocak 2020!

HERHANGİ BİR İHBAR HENÜZ YOK

Deprem sonrasında bir yaralanma ve can kaybı haberi ulaşmadı. Hasar tespitine ilişkin de belediyeye ya da valiliğe ulaşan bir bilgi bulunmuyor.

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Manisa'da onlarca deprem oldu! İşte Kandilli AFAD son depremler 28 Ocak 2020!

UZMANLAR MANİSA'DAKİ DEPREM AĞINA DİKKAT ÇEKİYORDU

Türkiye'nin üzerinde bulunduğu Anadolu coğrafyasında birçok fay bulunuyor. Ege Denizi bölgesi de şiddetli depremlerin yaşanabileceği fayların üzerinde bulunuyor. Manisa'da 22 Ocak'ta 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Uzmanlar bölgedeki fayların hareketliliğine dikkat çekmişti.

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Manisa'da onlarca deprem oldu! İşte Kandilli AFAD son depremler 28 Ocak 2020!

İŞTE KANDİLLİ SON DEPREMLER EKRANI 28 OCAK

Kandilli Rasathanesi ve AFAD resmi sitelerinden deprem verilerini anbean paylaşıyor. Manisa'da sabah saatlerinden itibaren bir deprem hareketliliği görülüyordu. Etkisiz depremler vatandaşlar tarfından hissedilmezken, öğle saatlerinde 3.8'in üzerinde bir deprem daha meydana gelmişti. İşte son depremler ekranına yansıyanlar...

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Manisa'da onlarca deprem oldu! İşte Kandilli AFAD son depremler 28 Ocak 2020!

İŞTE KANDİLLİ SON DEPREMLER EKRANI 28 OCAK