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KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? KYK kredi borç faizleri ne zaman Meclis'e gelecek? KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi?

KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? Enflasyona bağlı KYK kredi borçlarında beklenmedik artışlar sonrası hükümet harekete geçti. Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre, kredi geri ödemelerinin sadece ana para üzerinden yapılacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından yeni düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceği araştırılmaya başlandı. Peki, KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? KYK kredi borç faizleri ne zaman Meclis'e gelecek? KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2022 10:40
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KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? KYK kredi borç faizleri ne zaman Meclis’e gelecek? KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi?

KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen öğrenim kredisinde geri ödemeler mezuniyetin ardından 2 yıl sonra başlıyor. Ancak son zamanlarda enflasyona bağlı kredi borçlarına beklenmedik artışlar sonrası yeni kararlar alındı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı. Şimdi ise gözler faizlerin silineceği tarihe çevrildi. Peki, KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? KYK kredi borç faizleri ne zaman Meclis'e gelecek? KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? KYK kredi borç faizleri ne zaman Meclis’e gelecek? KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi?

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2022 Temmuz ayında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda öğrencilerin KYK kredi faizlerinin silinmesiyle ilgili alınan kararı açıklamasının ardından AK Parti kurmayları çalışmalara başlamıştı.

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KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? KYK kredi borç faizleri ne zaman Meclis’e gelecek? KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi?

Buna göre, alınan krediler Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için, öğrencilerin sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreci, yasal düzenlemeden sonra başlayacak. AK Parti kurmayları, yeni düzenleme yürürlüğe girinceye kadar borcunu ödeyemeyenler için başlatılan haciz işlemlerinin durdurulacağına da dikkat çekmişti.

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KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? KYK kredi borç faizleri ne zaman Meclis’e gelecek? KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi?

KYK KREDİ FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

KYK kredi faizlerinin silinmesine yönelik çalışmalar 2022 Eylül ayında netlik kazanacak. Düzenleme yeni yasama yılında (Ekim) Meclis'e sunulacak.

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KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? KYK kredi borç faizleri ne zaman Meclis’e gelecek? KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi?

KYK KREDİ FAİZLERİ NASIL SİLİNECEK?

Takvim'de yer alan habere göre, KYK kredi ödemelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik sahadan gelen talepler Gençlik ve Spor Bakanlığı ile parti yönetimine iletildi. Bu konuda iki ayrı formül üzerinde duruluyor.