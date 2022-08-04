04 Ağustos 2022, Perşembe
KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? KYK kredi borç faizleri ne zaman Meclis'e gelecek? KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi?
KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? Enflasyona bağlı KYK kredi borçlarında beklenmedik artışlar sonrası hükümet harekete geçti. Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre, kredi geri ödemelerinin sadece ana para üzerinden yapılacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından yeni düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceği araştırılmaya başlandı. Peki, KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? KYK kredi borç faizleri ne zaman Meclis'e gelecek? KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 04.08.2022 10:40
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14