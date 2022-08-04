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Haberler Galeri Arsa devletten ev vatandaştan! Evi olmayana hazine arazilerinde kendi konutunu yapma fırsatı | Kimler alabilecek?

Arsa devletten ev vatandaştan! Evi olmayana hazine arazilerinde kendi konutunu yapma fırsatı | Kimler alabilecek?

SON DAKİKA! Sosyal konut projesinin hazırlıkları sürerken ülke genelinde altyapılı arsa satışı başlatılacak. Evi olmayan vatandaş tek parselde kendi evini yapabilecek ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. Peki hangi bölgelerdeki arsalar satışa çıkacak?

Sabah
Giriş Tarihi: 04.08.2022 06:55 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 08:14
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Arsa devletten ev vatandaştan! Evi olmayana hazine arazilerinde kendi konutunu yapma fırsatı

Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara karşı ilgili hükümet dört koldan çalışıyor. Bir yandan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin hazırlıkları devam ederken, bir yandan da ülke genelinde altyapılı konut arsası satışı başlatılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arsa devletten ev vatandaştan! Evi olmayana hazine arazilerinde kendi konutunu yapma fırsatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan eylül ayında hem sosyal konut hem de arsa satışıyla ilgili tüm detayları açıklayacak.

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Arsa devletten ev vatandaştan! Evi olmayana hazine arazilerinde kendi konutunu yapma fırsatı

KİMLER ALABİLECEK?
Sadece hiç evi olmayan vatandaşın kullanımına açılacak Hazine arazileri, yine vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda uzun vadeli ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacak.

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Arsa devletten ev vatandaştan! Evi olmayana hazine arazilerinde kendi konutunu yapma fırsatı

Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyenler ise müteahhitlerle anlaşacak.

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Arsa devletten ev vatandaştan! Evi olmayana hazine arazilerinde kendi konutunu yapma fırsatı

Edinilen bilgilere göre altyapıya sahip arsaların Ankara'da Gölbaşı, İstanbul'da Tuzla, Çatalca gibi bölgelerde satışa çıkarılması planlanıyor. İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde arsa üretimi için çalışmalar devam ediyor.