Arsa devletten ev vatandaştan! Evi olmayana hazine arazilerinde kendi konutunu yapma fırsatı | Kimler alabilecek?

SON DAKİKA! Sosyal konut projesinin hazırlıkları sürerken ülke genelinde altyapılı arsa satışı başlatılacak. Evi olmayan vatandaş tek parselde kendi evini yapabilecek ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. Peki hangi bölgelerdeki arsalar satışa çıkacak?

Sabah Giriş Tarihi: 04.08.2022 06:55 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 08:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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