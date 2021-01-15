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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emeklinin cebi dolacak! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 emekli maaş farkları ödeme tarihleri... Emeklinin cebi dolacak! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 emekli maaş farkları ödeme tarihleri...
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklilerinin maaşlarını etkileyecek enflasyon rakamları belli oldu. 4 Ocak'da 2021 yılında alınacak emekli maaşları belli oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkının ödeneği tarih geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Emekli maaş farkları gelecek açıklamaya göre belli olacak. İşte, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 emekli maaş farkları ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 15.01.2021 23:02
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 emekli maaş farkları ödeme tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2021 yılı zam oranı 4 Ocak'ta belli oldu. Fark oluşması halinde her yıl ödenen emekli maaş farkları için tarih açıklaması da gelmişti. İşte, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 emekli maaş farkları ödeme tarihleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
DERECE VE KADEMEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR
Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.
Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.