Emeklinin cebi dolacak! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 emekli maaş farkları ödeme tarihleri...

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklilerinin maaşlarını etkileyecek enflasyon rakamları belli oldu. 4 Ocak'da 2021 yılında alınacak emekli maaşları belli oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkının ödeneği tarih geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Emekli maaş farkları gelecek açıklamaya göre belli olacak. İşte, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 emekli maaş farkları ödeme tarihleri...