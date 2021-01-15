İŞKUR müjdeyi verdi: Başvurana günlük 100 TL harçlık verilecek! Başvuru şartları belli oldu...

Pandemi döneminde iş arayışında olanlara müjdeli haber İŞKUR'dan geldi. İŞKUR meslek kurslarına katılanlara 100 liraya kadar harçlık veriyor ve meslek sahibi yapıyor. İŞKUR Türkiye'nin gençlerine 2021 yılında da iş bulmak için kurs desteğinde bulunacak. Geçen yıl 423 bin kişinin katıldığı meslek kursları ve işbaşı eğitim programları bu yıl da devam edecek. Katılımcılar günlük 100 liraya kadar harçlık alacak. Başvuru şartları ve tarihi hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...