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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR müjdeyi verdi: Başvurana günlük 100 TL harçlık verilecek! Başvuru şartları belli oldu... İŞKUR müjdeyi verdi: Başvurana günlük 100 TL harçlık verilecek! Başvuru şartları belli oldu...
Pandemi döneminde iş arayışında olanlara müjdeli haber İŞKUR'dan geldi. İŞKUR meslek kurslarına katılanlara 100 liraya kadar harçlık veriyor ve meslek sahibi yapıyor. İŞKUR Türkiye'nin gençlerine 2021 yılında da iş bulmak için kurs desteğinde bulunacak. Geçen yıl 423 bin kişinin katıldığı meslek kursları ve işbaşı eğitim programları bu yıl da devam edecek. Katılımcılar günlük 100 liraya kadar harçlık alacak. Başvuru şartları ve tarihi hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 15.01.2021 20:12
İŞKUR müjdeyi verdi: Başvurana günlük 100 TL harçlık verilecek! İŞKUR Türkiye'nin gençlerine 2021 yılında da iş bulmak için kurs desteğinde bulunacak. Geçen yıl 423 bin kişinin katıldığı meslek kursları ve işbaşı eğitim programları bu yıl da devam edecek. Katılımcılar günlük 100 liraya kadar harçlık alacak. İŞKUR meslek kurslarına katılanlara 100 liraya kadar harçlık veriyor ve meslek sahibi yapıyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞKUR Türkiye'nin gençlerine 2021 yılında da iş bulmak için kurs desteğinde bulunacak.
Geçen yıl 423 bin kişinin katıldığı meslek kursları ve işbaşı eğitim programları bu yıl da devam edecek.
İŞKUR'un düzenlediği meslek kurslarına katılan gençler, hem iş öğrenirken, hem de bu sürede cep harçlığı alabiliyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020'de 423 bin kişinin mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarından yararlandığını belirterek, "Bu yıl da artan bir ivmeyle vatandaşlar aktif işgücü piyasası programlarından yararlandırılacak" dedi.