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Haberler Galeri ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih ekranı KPSS-2024/5 | Bakanlık bünyesinde 81 ilde 27.000 personel alımı şartları neler?

ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih ekranı KPSS-2024/5 | Bakanlık bünyesinde 81 ilde 27.000 personel alımı şartları neler?

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için yapılan duyuruda, kadro ve branş dağılımı ile tercih tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, 15.000 hemşire, 2.000 ebe, 1.540 sağlık teknikeri (ilk ve acil yardım) ve 1.200 sağlık teknikeri (röntgen) olmak üzere toplamda 27.000 sağlık personeli alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle gerçekleştirebilecekler. İşte kadrolar ve başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 07:50
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ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih ekranı 2024 | Bakanlık bünyesinde 81 ilde 27.000 personel alımı başladı! Şartları neler? Hemşire, ebe, büro personeli...

Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin personel alımı için ÖSYM tercihleri için beklenen tarihler nihayet Resmi Gazete ilanıyla duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık personeline yönelik istihdam müjdesinin ardından, personel alımı için kadro ve branş dağılımları ile tercih tarihleri belirlendi. Yapılan ilanda, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının KPSS-2024/5 tercih kılavuzunda bulunacağı belirtildi. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri (ilk ve acil yardım), sağlık teknikeri (röntgen) gibi kadrolardan yapılacak personel alımı tercihleri bugün başlayacak.

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ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih ekranı 2024 | Bakanlık bünyesinde 81 ilde 27.000 personel alımı başladı! Şartları neler? Hemşire, ebe, büro personeli...

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖSYM TERCİH KILAVUZU GELDİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli personel için yapılan duyuruya göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alımlar gerçekleştirilecek.

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ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih ekranı 2024 | Bakanlık bünyesinde 81 ilde 27.000 personel alımı başladı! Şartları neler? Hemşire, ebe, büro personeli...

Başvurular, 21 Şubat-28 Şubat 2024 tarihleri arasında, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile yapılacak. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

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ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih ekranı 2024 | Bakanlık bünyesinde 81 ilde 27.000 personel alımı başladı! Şartları neler? Hemşire, ebe, büro personeli...

ATAMASI YAPILACAK BRANŞLAR VE KONTENJANLARI

Ataması yapılacak 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ise şu şekilde:

➡Biyolog: 20 (Lisans)
Büro Personeli: 304 (Lisans)
Çocuk Gelişimcisi: 40 (Lisans)
Diğer Teknik Hizmetler Personeli (İstatistikçi): 25 (Lisans)
Dil ve Konuşma Terapisti: 40 (Lisans)
Diyetisyen: 250 (Lisans)
Ebe: 2000 (Lisans)
Fizyoterapist: 400 (Lisans)
Gerontolog: 150 (Lisans)
Hemşire: 13,000 (Lisans), 2000 (Ortaöğretim)
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist): 20 (Lisans)

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ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih ekranı 2024 | Bakanlık bünyesinde 81 ilde 27.000 personel alımı başladı! Şartları neler? Hemşire, ebe, büro personeli...

Odyolog: 30 (Lisans)
Perfüzyonist: 20 (Lisans)
Psikolog: 250 (Lisans)
Sağlık Fizikçisi: 30 (Lisans)
Sosyal Çalışmacı: 30 (Lisans)
Mimar: 10 (Lisans)