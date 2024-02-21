ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih ekranı KPSS-2024/5 | Bakanlık bünyesinde 81 ilde 27.000 personel alımı şartları neler?

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için yapılan duyuruda, kadro ve branş dağılımı ile tercih tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, 15.000 hemşire, 2.000 ebe, 1.540 sağlık teknikeri (ilk ve acil yardım) ve 1.200 sağlık teknikeri (röntgen) olmak üzere toplamda 27.000 sağlık personeli alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle gerçekleştirebilecekler. İşte kadrolar ve başvuru şartları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 21.02.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 07:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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