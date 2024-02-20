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Haberler Galeri Bankalar yenilenen oranları duyurdu! Paranız 3'e katlanacak! 50.000 TL'nin 32 ve 92 günlük mevduat kazancı hesaplandı

Bankalar yenilenen oranları duyurdu! Paranız 3'e katlanacak! 50.000 TL'nin 32 ve 92 günlük mevduat kazancı hesaplandı

Vadeli mevduat hesapları, uzun süredir düşük risk toleransına sahip yatırımcılar için tercih edilen bir yatırım aracı olmuştur. Bu hesaplar, ana paranın korunması ve sabit bir getiri elde edilmesi açısından avantaj sunar. Vadeli mevduat hesapları, diğer yatırım araçlarına kıyasla daha az risk içerir ve vade sonunda ana paranın garantili olarak geri ödenmesini sağlar. Haberimizde mevduat faizlerindeki son rakamları açıkladık.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:33
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Bankalar yenilenen oranları duyurdu! Paranız 3’e katlanacak! 50.000 TL’nin 32 ve 92 günlük mevduat kazancı hesaplandı

Yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin Şubat ayında en çok merak ettiği konulardan biri vadeli mevduat hesaplarından elde edilecek getirilerdir. Bu dönemde bankalar arasındaki faiz oranlarındaki rekabet, yatırımcıların karar verme süreçlerini doğrudan etkiler. Şubat ayında vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya farklılık göstermekte ve yatırımcıların hangi bankayı tercih edeceği konusunda önemli bir faktör oluşturur. İşte 50.000 TL'nin 32 ve 92 günlük mevduat kazancı...

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Bankalar yenilenen oranları duyurdu! Paranız 3’e katlanacak! 50.000 TL’nin 32 ve 92 günlük mevduat kazancı hesaplandı

50.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK KAZANCI

ING

Faiz Oranı:%45

Net Kazanç:1.873,97 TL

Vade Sonu Tutar:51.873,97 TL

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Bankalar yenilenen oranları duyurdu! Paranız 3’e katlanacak! 50.000 TL’nin 32 ve 92 günlük mevduat kazancı hesaplandı

Alternatif Bank

Faiz Oranı:%47

Net Kazanç:1.957,26 TL

Vade Sonu Tutar:51.957,26 TL

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Bankalar yenilenen oranları duyurdu! Paranız 3’e katlanacak! 50.000 TL’nin 32 ve 92 günlük mevduat kazancı hesaplandı

Anadolubank

Faiz Oranı:%47

Net Kazanç:1.957,26 TL

Vade Sonu Tutar:51.957,26 TL

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Bankalar yenilenen oranları duyurdu! Paranız 3’e katlanacak! 50.000 TL’nin 32 ve 92 günlük mevduat kazancı hesaplandı

Fibabanka

Faiz Oranı:%46

Net Kazanç:1.915,62 TL

Vade Sonu Tutar:51.915,62 TL