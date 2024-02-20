20 Şubat 2024, Salı
Bankalar yenilenen oranları duyurdu! Paranız 3'e katlanacak! 50.000 TL'nin 32 ve 92 günlük mevduat kazancı hesaplandı
Vadeli mevduat hesapları, uzun süredir düşük risk toleransına sahip yatırımcılar için tercih edilen bir yatırım aracı olmuştur. Bu hesaplar, ana paranın korunması ve sabit bir getiri elde edilmesi açısından avantaj sunar. Vadeli mevduat hesapları, diğer yatırım araçlarına kıyasla daha az risk içerir ve vade sonunda ana paranın garantili olarak geri ödenmesini sağlar. Haberimizde mevduat faizlerindeki son rakamları açıkladık.
Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:33
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