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Haberler Galeri Liste tek tek sıralandı! SSK, Bağ-Kur'luya 9.850 TL ek ilave jesti! Cuma ve P.tesi hesaplarda! En düşük 10.000, 10.250, 10.500 TL alana...

Liste tek tek sıralandı! SSK, Bağ-Kur'luya 9.850 TL ek ilave jesti! Cuma ve P.tesi hesaplarda! En düşük 10.000, 10.250, 10.500 TL alana...

Emeklilik sürecine girenler ve emeklilik başvurusu yapacak olanlar için sevindirici bir haber var. Bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50'lik zam, yeni emekli adaylarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Ancak, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken belirli tarihler bulunuyor. Bununla birlikte, kamu çalışanları ve emekliler için promosyon fırsatlarının artması, emekliye ödenecek ek gelir fırsatlarını da çoğaltıyor. İşte maaşa ek ödeme fırsatı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 07:11
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Liste tek tek sıralandı! SSK, Bağ-Kur’luya 9.850 TL ek ilave jesti! Cuma ve P.tesi hesaplarda! En düşük 10.000, 10.250, 10.500 TL alana...

Bankaların Türkiye genelinde çalışanlara ve emeklilere sunduğu promosyon imkanları, artan maaşlarla birlikte giderek daha cazip hale geliyor. Son dönemde özellikle kamu sektörü çalışanları ve emekliler için yapılan promosyon anlaşmaları, dikkat çekici rakamlara ulaşarak vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bankaların sağladığı bu ek avantajlar, çalışanlar ve emekliler arasında memnuniyetle karşılanıyor ve finansal ihtiyaçlarına katkıda bulunuyor. Bu promosyonlar, emeklilerin ve çalışanların yaşam standartlarını yükseltme ve mali durumlarını iyileştirme konusunda önemli bir destek sağlıyor.

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Liste tek tek sıralandı! SSK, Bağ-Kur’luya 9.850 TL ek ilave jesti! Cuma ve P.tesi hesaplarda! En düşük 10.000, 10.250, 10.500 TL alana...

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Akbank:

Maaşa göre: 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira.
Kredi kartına tanımlanacak 1 otomatik fatura ödeme talimatına: 500 lira.
En fazla toplamda 2.500 lira chip para.

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Liste tek tek sıralandı! SSK, Bağ-Kur’luya 9.850 TL ek ilave jesti! Cuma ve P.tesi hesaplarda! En düşük 10.000, 10.250, 10.500 TL alana...

Garanti BBVA:

Maaşa göre: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.
Kredi kartıyla 500 lira harcamaya: 1.000 lira bonus.
Mobilden müşteri olup emekli maaş taşıma talimatını verenlerin 500 lira ve üzeri harcamasına: 1.500 lira ek bonus.

Türkiye Finans:

2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşa göre: 5.000, 6.000, 10.000, 12.500 lira.
Emekli yakınını getirene her kişi için: 250 lira (en çok 2.500 lira).
Maaş yatmadan 3 gün önce: 2.500 liraya kadar ücretsiz para çekme imkanı.

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Liste tek tek sıralandı! SSK, Bağ-Kur’luya 9.850 TL ek ilave jesti! Cuma ve P.tesi hesaplarda! En düşük 10.000, 10.250, 10.500 TL alana...

İş Bankası:

Maaşa göre: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

Şekerbank:

Maaşa göre: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

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Liste tek tek sıralandı! SSK, Bağ-Kur’luya 9.850 TL ek ilave jesti! Cuma ve P.tesi hesaplarda! En düşük 10.000, 10.250, 10.500 TL alana...

QNB Finansbank:

Maaşa göre: 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 TL.
Kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim.

Kuveyt Türk:

Maaşa göre: 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.