Liste tek tek sıralandı! SSK, Bağ-Kur’luya 9.850 TL ek ilave jesti! Cuma ve P.tesi hesaplarda! En düşük 10.000, 10.250, 10.500 TL alana...

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Emeklilik sürecine girenler ve emeklilik başvurusu yapacak olanlar için sevindirici bir haber var. Bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50'lik zam, yeni emekli adaylarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Ancak, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken belirli tarihler bulunuyor. Bununla birlikte, kamu çalışanları ve emekliler için promosyon fırsatlarının artması, emekliye ödenecek ek gelir fırsatlarını da çoğaltıyor. İşte maaşa ek ödeme fırsatı...