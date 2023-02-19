Orta hasarlı binaya DASK ne kadar ödeme yapar? Az hasarlı, orta ya da hasarsız binalara devlet yardımı olacak mı? Bina hasar tespiti nasıl yapılır?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yüz binlerce bina ya yıkıldı ya da orta ve az ölçekli hasar gördü. Vatandaşlar devlet desteğinin hangi binaları kapsadığını merak ediyorlar. Birçok vatandaş DASK ödemeleri ve devlet desteklerinin detaylarını araştırıyor. Peki orta hasarlı binaya DASK ne kadar ödeme yapar? Az hasarlı, orta ya da hasarsız binalara devlet yardımı olacak mı?