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Haberler Galeri Orta hasarlı binaya DASK ne kadar ödeme yapar? Az hasarlı, orta ya da hasarsız binalara devlet yardımı olacak mı? Bina hasar tespiti nasıl yapılır?

Orta hasarlı binaya DASK ne kadar ödeme yapar? Az hasarlı, orta ya da hasarsız binalara devlet yardımı olacak mı? Bina hasar tespiti nasıl yapılır?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yüz binlerce bina ya yıkıldı ya da orta ve az ölçekli hasar gördü. Vatandaşlar devlet desteğinin hangi binaları kapsadığını merak ediyorlar. Birçok vatandaş DASK ödemeleri ve devlet desteklerinin detaylarını araştırıyor. Peki orta hasarlı binaya DASK ne kadar ödeme yapar? Az hasarlı, orta ya da hasarsız binalara devlet yardımı olacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2023 18:58
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Orta hasarlı binaya DASK ne kadar ödeme yapar? Az hasarlı, orta ya da hasarsız binalara devlet yardımı olacak mı? Bina hasar tespiti nasıl yapılır?

Orta hasarlı binalara devlet desteği var mı sorunun cevabı merak ediliyor. 6 Şubat Pazartesi günü 9 saat aralıklarla gerçekleşen iki büyük depremle tüm ülke sarsıldı. Yüz binlerce bina yıkılırken kimi konutlarda hasar aldı. Peki orta hasarlı binaya DASK ne kadar ödeme yapar? Az hasarlı, orta ya da hasarsız binalara devlet yardımı olacak mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Orta hasarlı binaya DASK ne kadar ödeme yapar? Az hasarlı, orta ya da hasarsız binalara devlet yardımı olacak mı? Bina hasar tespiti nasıl yapılır?

DASK ORTA VE AZ HASARLI BİNALARA ÖDEME YAPAR MI?

DASK, yalnızca deprem ve depreme bağlı olarak meydana gelen maddi hasarlar için ödeme yapmaktadır. Bu ödemenin gerçekleştirilebilmesi için binanın tamamının ya da bir kısmının zarar görmüş olması şartı aranmaktadır.

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Orta hasarlı binaya DASK ne kadar ödeme yapar? Az hasarlı, orta ya da hasarsız binalara devlet yardımı olacak mı? Bina hasar tespiti nasıl yapılır?

Öte yandan evde zarar gören beyaz eşya, mobilya, avize gibi taşınabilir mal ve eşyaların kaybı DASK tarafından karşılanmamaktadır. Ayrıca enkaz kaldırma masrafları ve ölüm tazminatı gibi sonuçlar da DASK kapsamında yer almıyor.

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Orta hasarlı binaya DASK ne kadar ödeme yapar? Az hasarlı, orta ya da hasarsız binalara devlet yardımı olacak mı? Bina hasar tespiti nasıl yapılır?

ORTA HASARLI BİNA NE DEMEK?

Afet nedeniyle gördüğü hasar bakımından güçlendirme gerektirecek derecede hasar gören binalar orta hasarlı olarak sınıflandırılmaktadır. Bu tür binaların güçlendirme yapılmadan kullanılmasına izin verilmez.

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Orta hasarlı binaya DASK ne kadar ödeme yapar? Az hasarlı, orta ya da hasarsız binalara devlet yardımı olacak mı? Bina hasar tespiti nasıl yapılır?

ORTA HASARLI OLDUĞU ANLAŞILAN BİNAYA NE OLUR?

Orta hasarlı tespit edilen binalar can ve mal güvenliği açısından hemen boşaltılmaktadır.