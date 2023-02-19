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Haberler Galeri 60.000 TL HESAPLARA YATACAK! AFAD açıkladı, başvurular e-Devlet'ten! Ev sahibi, kiracı fark etmiyor! 12 ay kira yardımı, barınma desteği...

60.000 TL HESAPLARA YATACAK! AFAD açıkladı, başvurular e-Devlet'ten! Ev sahibi, kiracı fark etmiyor! 12 ay kira yardımı, barınma desteği...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında yaralar sarılmaya devam ediyor. AFAD tarafından barınma desteğine yönelik detaylar netleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı konu hakkında çalışmalar hız kesmeden başlamıştı. Hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden başladı. İşte barınma desteğine yönelik başvuru detayları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 16:30
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60.000 TL HESAPLARA YATACAK! AFAD açıkladı, başvurular e-Devlet’ten! Ev sahibi, kiracı fark etmiyor! 12 ay kira yardımı, barınma desteği...

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından deprem bölgesinde konutları hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi ve kiracılar için son dakika açıklaması geldi. "Afetzede Barınma Desteği" başvurularının e-Devlet'ten başladığı son dakikası geldi. Afetzede ailelere 15 bin TL'lik taşınma yardımı yapılacak. Ayrıca iki ay boyunca ev sahibi olanlara aylık 5.000 TL olmak üzere toplam 60.000 TL; kiracılara ise aylık 2.000 TL olmak üzere toplam 24.000 TL'lik kira yardımı yapılacak. İşte, barınma desteğine yönelik son dakika açıklamasının detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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60.000 TL HESAPLARA YATACAK! AFAD açıkladı, başvurular e-Devlet’ten! Ev sahibi, kiracı fark etmiyor! 12 ay kira yardımı, barınma desteği...

Deprem bölgesinde konutu Çevre Şehircilik ve İlkim Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden başladı.

Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir.

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60.000 TL HESAPLARA YATACAK! AFAD açıkladı, başvurular e-Devlet’ten! Ev sahibi, kiracı fark etmiyor! 12 ay kira yardımı, barınma desteği...

1- Deprem nedeniyle AFAD karşılıksız nakdi yardım yapacak mı?

Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacak.

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60.000 TL HESAPLARA YATACAK! AFAD açıkladı, başvurular e-Devlet’ten! Ev sahibi, kiracı fark etmiyor! 12 ay kira yardımı, barınma desteği...

2- İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?

Hasar gören konutta oturduğu tespit edilen afetzedelere, barınma desteği yapılmakta. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması halinde afetzedenin ikametgâhı teyit edildikten sonra ödemeler yapılacak.

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60.000 TL HESAPLARA YATACAK! AFAD açıkladı, başvurular e-Devlet’ten! Ev sahibi, kiracı fark etmiyor! 12 ay kira yardımı, barınma desteği...

3- Barınma desteği için herhangi bir bankadan hesap açmam gerekiyor mu?

Afetzedenin hesap açmasına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteği alması mümkün. Yardım desteği, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak.