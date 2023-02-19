60.000 TL HESAPLARA YATACAK! AFAD açıkladı, başvurular e-Devlet’ten! Ev sahibi, kiracı fark etmiyor! 12 ay kira yardımı, barınma desteği...

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından deprem bölgesinde konutları hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi ve kiracılar için son dakika açıklaması geldi. "Afetzede Barınma Desteği" başvurularının e-Devlet'ten başladığı son dakikası geldi. Afetzede ailelere 15 bin TL'lik taşınma yardımı yapılacak. Ayrıca iki ay boyunca ev sahibi olanlara aylık 5.000 TL olmak üzere toplam 60.000 TL; kiracılara ise aylık 2.000 TL olmak üzere toplam 24.000 TL'lik kira yardımı yapılacak. İşte, barınma desteğine yönelik son dakika açıklamasının detayları!