HaberlerGaleri60.000 TL HESAPLARA YATACAK! AFAD açıkladı, başvurular e-Devlet'ten! Ev sahibi, kiracı fark etmiyor! 12 ay kira yardımı, barınma desteği...
60.000 TL HESAPLARA YATACAK! AFAD açıkladı, başvurular e-Devlet'ten! Ev sahibi, kiracı fark etmiyor! 12 ay kira yardımı, barınma desteği...
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında yaralar sarılmaya devam ediyor. AFAD tarafından barınma desteğine yönelik detaylar netleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı konu hakkında çalışmalar hız kesmeden başlamıştı. Hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden başladı. İşte barınma desteğine yönelik başvuru detayları!