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Haberler Galeri 900 ila 2.500 TL arasında anında nakit Para + Maaşa ek 1000 TL destek! KIŞ BİTMEDEN e-Devlet’ten müracaat edin! Kimler başvurabilir? Şartları neler?

900 ila 2.500 TL arasında anında nakit Para + Maaşa ek 1000 TL destek! KIŞ BİTMEDEN e-Devlet’ten müracaat edin! Kimler başvurabilir? Şartları neler?

Aile Destek Programı kapsamında ödenen doğal gaz destek yardımı ile ilgili detaylar sıklıkla araştırılıyor. Ayrıca doğal gaz destek ödemelerine bir de özel sektör çalışanlarına maaş desteği olarak bin TL ödeme de eklendi. Peki doğal gaz desteği nereden alınır? Doğal gaz destek başvuru şartları neler? Maaşa ek doğal gaz desteği nasıl alınır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 15:27
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900 ila 2.500 TL arasında anında nakit Para + Maaşa ek 1000 TL destek! KIŞ BİTMEDEN e-Devlet’ten müracaat edin! Kimler başvurabilir? Şartları neler?

Dar gelirli vatandaşlara yönelik devlet destekleri sürüyor. Gözler doğalgaz destek ödemelerine çevrilirken başvuruda bulunan vatandaşlara 900 ila 2.500 TL aralığında destek ödemesi gerçekleşiyor. Ayrıca özel şirket çalışanlarına işveren tarafından maaşlarına ek 1000 TL doğal gaz desteği verilebilecek. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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900 ila 2.500 TL arasında anında nakit Para + Maaşa ek 1000 TL destek! KIŞ BİTMEDEN e-Devlet’ten müracaat edin! Kimler başvurabilir? Şartları neler?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C. kimlik no ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını yapabilirler.

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900 ila 2.500 TL arasında anında nakit Para + Maaşa ek 1000 TL destek! KIŞ BİTMEDEN e-Devlet’ten müracaat edin! Kimler başvurabilir? Şartları neler?

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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900 ila 2.500 TL arasında anında nakit Para + Maaşa ek 1000 TL destek! KIŞ BİTMEDEN e-Devlet’ten müracaat edin! Kimler başvurabilir? Şartları neler?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Doğalgaz desteği başvuru işlemleri 5 Eylül tarihinden itibaren alınmaya başladı. Doğal gaz yardımlarından yararlanmak isteyenler ihtiyaç sahibi olmak şartıyla e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilirler.

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900 ila 2.500 TL arasında anında nakit Para + Maaşa ek 1000 TL destek! KIŞ BİTMEDEN e-Devlet’ten müracaat edin! Kimler başvurabilir? Şartları neler?

DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.