900 ila 2.500 TL arasında anında nakit Para + Maaşa ek 1000 TL destek! KIŞ BİTMEDEN e-Devlet’ten müracaat edin! Kimler başvurabilir? Şartları neler?

Aile Destek Programı kapsamında ödenen doğal gaz destek yardımı ile ilgili detaylar sıklıkla araştırılıyor. Ayrıca doğal gaz destek ödemelerine bir de özel sektör çalışanlarına maaş desteği olarak bin TL ödeme de eklendi. Peki doğal gaz desteği nereden alınır? Doğal gaz destek başvuru şartları neler? Maaşa ek doğal gaz desteği nasıl alınır?