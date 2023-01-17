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Haberler Galeri MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Mersin Mut ve Toroslar kura sonucu NİHAİ LİSTE sorgulama ekranı!

MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Mersin Mut ve Toroslar kura sonucu NİHAİ LİSTE sorgulama ekranı!

Mersin TOKİ kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Mersin ili için dün başlayan kura çekimi bugün Mut ve Toroslar ilçeleri için devam edecek. Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kuraların sonuçlarını merak eden başvuru sahipleri, "Mersin TOKİ kura sonuçları nihai liste" hakkında araştırmalara başladı. Sosyal konut kura sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:31
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MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Mersin Mut ve Toroslar kura sonucu NİHAİ LİSTE sorgulama ekranı!

Mersin TOKİ kura sonuçları, Mut ve Toroslar ilçeleri için bugün belli olacak. Mersin'n Mut ilçesine 400 adet, Toroslar ilçesine 650 adet olmak üzere toplam 1.050 adet konut için hak sahipleri belirleniyor. Şimdi ise gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, 2+1 ve 3+1 TOKİ Mersin Mut ve Toroslar kura sonucu isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Mersin Mut ve Toroslar kura sonucu NİHAİ LİSTE sorgulama ekranı!

MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Mersin TOKİ kura çekimi 17 Ocak Salı günü saat 10.00'da başlayacak. Kura çekimi bugün Mut ve Toroslar ilçelerinde yapılıyor. Aşağıdaki linke tıklayarak kura sonuçları isim listesini sorgulayabilirsiniz.

👉MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...👈

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MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Mersin Mut ve Toroslar kura sonucu NİHAİ LİSTE sorgulama ekranı!

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Mersin Mut ve Toroslar kura sonucu NİHAİ LİSTE sorgulama ekranı!

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Mersin Mut ve Toroslar kura sonucu NİHAİ LİSTE sorgulama ekranı!

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.