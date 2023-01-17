MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Mersin Mut ve Toroslar kura sonucu NİHAİ LİSTE sorgulama ekranı!

Mersin TOKİ kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Mersin ili için dün başlayan kura çekimi bugün Mut ve Toroslar ilçeleri için devam edecek. Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kuraların sonuçlarını merak eden başvuru sahipleri, "Mersin TOKİ kura sonuçları nihai liste" hakkında araştırmalara başladı. Sosyal konut kura sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...