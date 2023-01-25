Orta gelirliye konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2023 Orta gelirliye konut kredisi şartları, faiz oranı ne kadar?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası olan İlk Evim, İlk İş Yerim kampanyasının ardından gözler bu kez orta gelirliye konut kampanyasına çevrildi. Orta gelirlilere konut kampanyası kapsamında düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlayan teklif Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Yeni Konut Finansmanı Programı ile taksitlerin hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyeceği, birçok taksitte de yüzde 25-30'lar seviyesine düşebileceği belirtildi. Peki, 2023 Orta gelirliye konut kredisi şartları, faiz oranı ne kadar? İşte, başvurular hakkında merak edilenler...