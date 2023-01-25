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Haberler Galeri Orta gelirliye konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2023 Orta gelirliye konut kredisi şartları, faiz oranı ne kadar?

Orta gelirliye konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2023 Orta gelirliye konut kredisi şartları, faiz oranı ne kadar?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası olan İlk Evim, İlk İş Yerim kampanyasının ardından gözler bu kez orta gelirliye konut kampanyasına çevrildi. Orta gelirlilere konut kampanyası kapsamında düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlayan teklif Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Yeni Konut Finansmanı Programı ile taksitlerin hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyeceği, birçok taksitte de yüzde 25-30'lar seviyesine düşebileceği belirtildi. Peki, 2023 Orta gelirliye konut kredisi şartları, faiz oranı ne kadar? İşte, başvurular hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.01.2023 20:11 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 20:13
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Orta gelirliye konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2023 Orta gelirliye konut kredisi şartları, faiz oranı ne kadar?

TBMM Genel Kurulunda Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.Orta gelirlilere konut kampanyası kapsamında düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlayan teklif Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Peki, Orta gelirliye konut projesine 2023 kimler başvurabilir, şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Orta gelirliye konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2023 Orta gelirliye konut kredisi şartları, faiz oranı ne kadar?

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ ŞARTLARI NELER?

Bakanlık tarafından yayımlanan ve 16 Ocak'ta başlayan projenin açıklamasında yer alan şartlar şöyle:

Kişinin üstünde hiç konut olmaması,
5 yıl boyunca satılmaması,
Son 1 yıl içinde konut aldığı ilde konut satmamış olması,
Hanehalkı toplam geliri dikkate alan bir program,
1 yıl ikamet şartı olması.

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Orta gelirliye konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2023 Orta gelirliye konut kredisi şartları, faiz oranı ne kadar?

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL OLACAK?

Konut üreticileri kriterlere uygun yapılan konut projelerini web sitesinde ilan edecekler.Konut almak isteyenler daireyi bulur ve finans kuruluşlarına başvurur.

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Orta gelirliye konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2023 Orta gelirliye konut kredisi şartları, faiz oranı ne kadar?


Finans kuruluşu hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetler. Uygun olan projeler için krediyi tahsis eder. Kişiler mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacaktır.

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Orta gelirliye konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2023 Orta gelirliye konut kredisi şartları, faiz oranı ne kadar?

ORTA GELİRLİYE KONUT KREDİSİ DETAYLARI

"Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyasıyla, 81 ilimizde, ilk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlar için devreye giriyor.

Finansman proramı; ilk 3 yıl finansman kolaylığı dönemi,
Proje bedelinin yüzde 10'u peşin alınıyor,