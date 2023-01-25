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Haberler Galeri Memur ve emekliye ek gösterge + intibak zam vanası AÇILDI! SSK- Bağ-Kur, polis, öğretmen...%15,40, ikramiye farkı, ilave 600 puan x 2 bin 463 liralık artış!

Memur ve emekliye ek gösterge + intibak zam vanası AÇILDI! SSK- Bağ-Kur, polis, öğretmen...%15,40, ikramiye farkı, ilave 600 puan x 2 bin 463 liralık artış!

2023 Zamlı emekli ve memur maaş farkı için geri sayım devam ediyor. Bulunduğumuz yıl çerisinde geçerli olacak yüzde 30 oranındaki emekli ve memur maaş zammı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yüzde 30'luk zamla birlikte en düşük emekli maaşı da yükselmiş oldu. Milyonların gözü kulağı, maaşların yatacağı tarihteyken bir yandan da ek gösterge farkı detayı dikkat çekti. Maaşlara %15 ek zam yapılacağı iddiası da çok konuşulan konular arasına girdi. Peki, 2023'te emeklilere intibak zammı gelecek mi?, "Ek gösterge maaşlara ve ikramiyelere nasıl yansıyacak?" İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 25.01.2023 18:20 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 15:22
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Memur ve emekliye ek gösterge + intibak zam vanası AÇILDI! SSK- Bağ-Kur, polis, öğretmen...%15,40, ikramiye farkı, ilave 600 puan x 2 bin 463 liralık artış!

Yeni yıla girilmesiyle birlikte emekli ve memur maaş zammı hakkındaki gelişmeler, milyonlarca vatandaş tarafından takip edilmeye başladı. 2023 yılı içerisinde geçerli olacak emekli ve memur maaş zammı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan zamların ardından en düşük emekli aylığı 5 bin 500 en düşük memur maaşı ise 11 bin 848 liraya yükseldi. Gözler maaşların yatacağı tarihteyken bir yandan da ek gösterge farkı detayı dikkat çekiyor. Ayrıca % 15 ek zam yapılacağı iddiası da kulislerde konuşuluyor. Peki, Ek gösterge maaşlara ve ikramiyelere nasıl yansıyacak? İşte, öğretmen, polis, SSK- Bağ-Kur, sağlık çalışanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur ve emekliye ek gösterge + intibak zam vanası AÇILDI! SSK- Bağ-Kur, polis, öğretmen...%15,40, ikramiye farkı, ilave 600 puan x 2 bin 463 liralık artış!

TÜİK tarafından enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı zam oranı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.Bilindiği üzere memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

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Memur ve emekliye ek gösterge + intibak zam vanası AÇILDI! SSK- Bağ-Kur, polis, öğretmen...%15,40, ikramiye farkı, ilave 600 puan x 2 bin 463 liralık artış!

Memurlar temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Ocak ayı için yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.

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Memur ve emekliye ek gösterge + intibak zam vanası AÇILDI! SSK- Bağ-Kur, polis, öğretmen...%15,40, ikramiye farkı, ilave 600 puan x 2 bin 463 liralık artış!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

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Memur ve emekliye ek gösterge + intibak zam vanası AÇILDI! SSK- Bağ-Kur, polis, öğretmen...%15,40, ikramiye farkı, ilave 600 puan x 2 bin 463 liralık artış!

ZAM ORANI NE KADAR,KAÇ TL?

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.