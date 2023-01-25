Memur ve emekliye ek gösterge + intibak zam vanası AÇILDI! SSK- Bağ-Kur, polis, öğretmen...%15,40, ikramiye farkı, ilave 600 puan x 2 bin 463 liralık artış!

Yeni yıla girilmesiyle birlikte emekli ve memur maaş zammı hakkındaki gelişmeler, milyonlarca vatandaş tarafından takip edilmeye başladı. 2023 yılı içerisinde geçerli olacak emekli ve memur maaş zammı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan zamların ardından en düşük emekli aylığı 5 bin 500 en düşük memur maaşı ise 11 bin 848 liraya yükseldi. Gözler maaşların yatacağı tarihteyken bir yandan da ek gösterge farkı detayı dikkat çekiyor. Ayrıca % 15 ek zam yapılacağı iddiası da kulislerde konuşuluyor. Peki, Ek gösterge maaşlara ve ikramiyelere nasıl yansıyacak? İşte, öğretmen, polis, SSK- Bağ-Kur, sağlık çalışanları...