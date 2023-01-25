HaberlerGaleriMemur ve emekliye ek gösterge + intibak zam vanası AÇILDI! SSK- Bağ-Kur, polis, öğretmen...%15,40, ikramiye farkı, ilave 600 puan x 2 bin 463 liralık artış!
Memur ve emekliye ek gösterge + intibak zam vanası AÇILDI! SSK- Bağ-Kur, polis, öğretmen...%15,40, ikramiye farkı, ilave 600 puan x 2 bin 463 liralık artış!
2023 Zamlı emekli ve memur maaş farkı için geri sayım devam ediyor. Bulunduğumuz yıl çerisinde geçerli olacak yüzde 30 oranındaki emekli ve memur maaş zammı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yüzde 30'luk zamla birlikte en düşük emekli maaşı da yükselmiş oldu. Milyonların gözü kulağı, maaşların yatacağı tarihteyken bir yandan da ek gösterge farkı detayı dikkat çekti. Maaşlara %15 ek zam yapılacağı iddiası da çok konuşulan konular arasına girdi. Peki, 2023'te emeklilere intibak zammı gelecek mi?, "Ek gösterge maaşlara ve ikramiyelere nasıl yansıyacak?" İşte, haberin detayları...
Giriş Tarihi: 25.01.2023 18:20Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 15:22