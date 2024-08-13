13 Ağustos 2024, Salı
Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'de beklenen enflasyon rakamları altın fiyatlarında nasıl nasıl etki edecek? Altın ve dolar fiyatları yükselecek mi? Uzman isim A Haber'de tarih verdi
Yatırımcıların güvenli limanı altında hareketlilik haftanın ikinci gününde de sürüyor. Hamas ve Hizbullah'ın üst düzey üyelerinin öldürülmesi sonrası bölgede gerilim tırmanırken altın fiyatlarındaki yükseliş Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle ivmelendi. Orta Doğu'da yükselen gerilim ve Amerika Birleşik Devleti'nde beklenen enflasyon rakamları altın fiyatlarında nasıl etki edecek? Orta Doğu'daki gerilim piyasaları nasıl etkiliyor? Altında yükseliş devam edecek mi? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında önümüzdeki günlerde yaşanması muhtemel senaryoları değerlendirdi. Peki, altın ve dolar fiyatları yükselecek mi? Uzman isim, altın ve dolar fiyatları için saat ve tarih vererek açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.08.2024 20:15 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 20:56