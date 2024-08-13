Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'de beklenen enflasyon rakamları altın fiyatlarında nasıl nasıl etki edecek?  Altın ve dolar fiyatları yükselecek mi? Uzman isim A Haber'de tarih verdi

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in A Haber'e özel açıklamaları şöyle: Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler altın fiyatlarında etkili oluyor. Bu haftaya altın fiyatları yükselişle başladı. Gram altın şu an itibariyle kapalı çarşı piyasasıyla 2 bin 695'dir. 2 bin 468 dolar seviyesinde de ONS altın var. Gram altın ve ONS altında da yukarı yönde hareketlerin devam ettiğini şu an itibariyle gözlemliyoruz. Tabii burada bir İran misillemesi beklendiği için jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını pozitif yönde etkilemeye devam ediyor.