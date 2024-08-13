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Haberler Galeri Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'de beklenen enflasyon rakamları altın fiyatlarında nasıl nasıl etki edecek?  Altın ve dolar fiyatları yükselecek mi? Uzman isim A Haber'de tarih verdi

Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'de beklenen enflasyon rakamları altın fiyatlarında nasıl nasıl etki edecek?  Altın ve dolar fiyatları yükselecek mi? Uzman isim A Haber'de tarih verdi

Yatırımcıların güvenli limanı altında hareketlilik haftanın ikinci gününde de sürüyor. Hamas ve Hizbullah'ın üst düzey üyelerinin öldürülmesi sonrası bölgede gerilim tırmanırken altın fiyatlarındaki yükseliş Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle ivmelendi. Orta Doğu'da yükselen gerilim ve Amerika Birleşik Devleti'nde beklenen enflasyon rakamları altın fiyatlarında nasıl etki edecek? Orta Doğu'daki gerilim piyasaları nasıl etkiliyor? Altında yükseliş devam edecek mi? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında önümüzdeki günlerde yaşanması muhtemel senaryoları değerlendirdi. Peki, altın ve dolar fiyatları yükselecek mi? Uzman isim, altın ve dolar fiyatları için saat ve tarih vererek açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.08.2024 20:15 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 20:56
Altın ve dolar fiyatları yükselecek mi? Ortadoğu’daki gerilim ve Amerika’daki beklenen enflasyon rakamları altın fiyatlarında nasıl nasıl etki edecek? İslam Memiş A Haber’de tarih verdi

Hamas ve Hizbullah'ın üst düzey üyelerinin öldürülmesi sonrası bölgede gerilim tırmanırken altın fiyatlarındaki yükseliş Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle ivmelendi. Yatırımcıların güvenli limanı altında hareketlilik haftanın ikinci gününde de sürüyor.

Altın ve dolar fiyatları yükselecek mi? Ortadoğu’daki gerilim ve Amerika’daki beklenen enflasyon rakamları altın fiyatlarında nasıl nasıl etki edecek? İslam Memiş A Haber’de tarih verdi

Orta Doğu'da yükselen gerilim ve Amerika Birleşik Devleti'nde beklenen enflasyon rakamları altın fiyatlarında nasıl etki edecek? Orta Doğu'daki gerilim piyasaları nasıl etkiliyor?

Altın ve dolar fiyatları yükselecek mi? Ortadoğu’daki gerilim ve Amerika’daki beklenen enflasyon rakamları altın fiyatlarında nasıl nasıl etki edecek? İslam Memiş A Haber’de tarih verdi

Altında yükseliş devam edecek mi? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında önümüzdeki günlerde yaşanması muhtemel senaryoları değerlendirdi.

Altın ve dolar fiyatları yükselecek mi? Ortadoğu’daki gerilim ve Amerika’daki beklenen enflasyon rakamları altın fiyatlarında nasıl nasıl etki edecek? İslam Memiş A Haber’de tarih verdi

Peki, altın ve dolar fiyatları yükselecek mi? Uzaman isim altın ve dolar fiyatları için saat ve tarih vererek açıkladı.

Altın ve dolar fiyatları yükselecek mi? Ortadoğu’daki gerilim ve Amerika’daki beklenen enflasyon rakamları altın fiyatlarında nasıl nasıl etki edecek? İslam Memiş A Haber’de tarih verdi

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in A Haber'e özel açıklamaları şöyle: Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler altın fiyatlarında etkili oluyor. Bu haftaya altın fiyatları yükselişle başladı. Gram altın şu an itibariyle kapalı çarşı piyasasıyla 2 bin 695'dir. 2 bin 468 dolar seviyesinde de ONS altın var. Gram altın ve ONS altında da yukarı yönde hareketlerin devam ettiğini şu an itibariyle gözlemliyoruz. Tabii burada bir İran misillemesi beklendiği için jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını pozitif yönde etkilemeye devam ediyor.