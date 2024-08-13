Kazmayı vurdukça fışkırdı! Gören şaşkına döndü! Avrupa'da fiyatı dudak uçuklatıyor: Ekonomiye katkı sağlayacak

Duyanların görenlerin şaşkına döndüğü bu cismin fiyatı da dudak uçuklatıyor. Yurt dışında on binlerce dolar Türkiye'de ise on binlerce TL değerindeki bu cisim ilk başta fark edilmiyor ancak yakından bakıldığında resmen göz kamaştırıyor. Üstelik tek çeşitte değil, Anadolu topraklarında pek çok çeşidi bulunan bu cismin ülke ekonomisine katkı sağlaması da bekleniyor. 281 hektar rezerv alanının ülke ekonomisine kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.