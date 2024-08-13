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Kazmayı vurdukça fışkırdı! Gören şaşkına döndü! Avrupa'da fiyatı dudak uçuklatıyor: Ekonomiye katkı sağlayacak

Avrupa'da on binlerce dolara satılıyor ama Anadolu'nun bağrında ayak basılan her yerde görülebiliyor. Birçok yerde nadir rastlanan o cisim Türkiye'de de var ancak kimse bilmiyor. Dağlık bölgelerden çıkarılan o cisim için kollar sıvandı. Harekete geçenler kazmayı vurdukça topraktan resmen fışkırdı. Görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 13.08.2024 23:41 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 23:49
Kazmayı vurdukça fışkırdı! Gören şaşkına döndü! Avrupa’da fiyatı dudak uçuklatıyor: Ekonomiyi katkı sağlayacak

Avrupa'da ve ülkemizde de son dönemlerde popüler olan ve oldukça pahalı olan bu cisim meğer Anadolu topraklarında hazine gibi saklanıyormuş. Bozkır topraklarında keşfedilen o cisim öylesine fazla ki toprağı kazdıkça her yerden çıkıyor.

Kazmayı vurdukça fışkırdı! Gören şaşkına döndü! Avrupa’da fiyatı dudak uçuklatıyor: Ekonomiyi katkı sağlayacak

Duyanların görenlerin şaşkına döndüğü bu cismin fiyatı da dudak uçuklatıyor. Yurt dışında on binlerce dolar Türkiye'de ise on binlerce TL değerindeki bu cisim ilk başta fark edilmiyor ancak yakından bakıldığında resmen göz kamaştırıyor. Üstelik tek çeşitte değil, Anadolu topraklarında pek çok çeşidi bulunan bu cismin ülke ekonomisine katkı sağlaması da bekleniyor. 281 hektar rezerv alanının ülke ekonomisine kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kazmayı vurdukça fışkırdı! Gören şaşkına döndü! Avrupa’da fiyatı dudak uçuklatıyor: Ekonomiyi katkı sağlayacak

Yozgat'ta dağlık kesimlerinde çıkartılan ve mor yakut olarak bilinen ametist taşı başta olmak üzere birçok renkli ve yarı değerli taşların bulunduğu maden sahasında 2020 yılında bir işletme tarafından arama ve işletme ruhsatı alındı. Şirket ortaklarından Ahmet Demirel yer altındaki yarı değerli taşların ülke ekonomisine kazandırılması için raporlar hazırlayıp çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kazmayı vurdukça fışkırdı! Gören şaşkına döndü! Avrupa’da fiyatı dudak uçuklatıyor: Ekonomiyi katkı sağlayacak

Aydıncık ilçesinde Aydıncık Belediye Başkanlığı döneminde 2004 yılında bir gezi esnasında ametist ve mor yakut diye adlandırılan taşları, ilçeye bağlı Üzümlük köyünün yüksek alanlarında tespit ettiklerini belirten Ahmet Demirel konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

Kazmayı vurdukça fışkırdı! Gören şaşkına döndü! Avrupa’da fiyatı dudak uçuklatıyor: Ekonomiyi katkı sağlayacak

"Bu taşları ekonomiye nasıl kazandırırız diye bazı çalışmalar yaptık. Kadın girişimci kooperatifi kuruldu. Bu kooperatif bu taşların tanıtımını, işlemesini yapmaya başladı. 2020 yılının 10'uncu ayında bir maden yüksek mühendisi arkadaşı ilçeye davet ettim. Bu sahayı gezdirip bilgilendirdim. Bu madenleri değerlendirelim, Türk ekonomisine katkı sağlayalım dediler. Biz o sahayı Türkiye'de 6 tane yer ihaleye çıktı ve biz aldık."