14 Ağustos 2024, Çarşamba
Kazmayı vurdukça fışkırdı! Gören şaşkına döndü! Avrupa'da fiyatı dudak uçuklatıyor: Ekonomiye katkı sağlayacak
Avrupa'da on binlerce dolara satılıyor ama Anadolu'nun bağrında ayak basılan her yerde görülebiliyor. Birçok yerde nadir rastlanan o cisim Türkiye'de de var ancak kimse bilmiyor. Dağlık bölgelerden çıkarılan o cisim için kollar sıvandı. Harekete geçenler kazmayı vurdukça topraktan resmen fışkırdı. Görenler gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 13.08.2024 23:41 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 23:49