13 Ağustos 2024, Salı
İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...
Merkez Bankası'ndan gelen son açıklama, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları için belirleyici olan enflasyon verilerine dair önemli ipuçları sundu. Bankanın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, Ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte memur ve emekli maaşları başta olmak üzere pek çok ödeme kaleminde artış bekleniyor. Peki, açıklanan bu tahminlere göre yeni zam oranları ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar…
Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:55