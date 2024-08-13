İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14’lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...

Temmuz Ayı Memur ve Emekli Zamları Ne Kadar Oldu?

2024 Temmuz ayında gerçekleşen altı aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak açıklandı. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri aynı oranda zam aldı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmedeki artışlarla birlikte yüzde 19,31 zam elde etti. Ocak ayında yapılan zamlarla birlikte ise tüm emekliler ve memurlar yüzde 49,25 oranında artış almış ve yıllık artış oranı yüzde 86,16'ya ulaşmıştı. Temmuz enflasyonu ile birlikte yedi aylık enflasyon oranı ise yüzde 28,76 olarak kaydedildi.