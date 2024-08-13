13 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...

İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...

Merkez Bankası'ndan gelen son açıklama, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları için belirleyici olan enflasyon verilerine dair önemli ipuçları sundu. Bankanın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, Ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte memur ve emekli maaşları başta olmak üzere pek çok ödeme kaleminde artış bekleniyor. Peki, açıklanan bu tahminlere göre yeni zam oranları ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:55
İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14’lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...

Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerini paylaştı. Bu tahminler, memur ve emeklilerin alacağı zam oranlarını belirlemede kritik rol oynuyor. Özellikle memur enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen yeni zam oranları dikkat çekiyor. İşte Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuya ilişkin haberi...

İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14’lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...

Memur ve Emekli Zammı İçin İki Güçlü Senaryo Ortaya Çıktı

Memur ve emekli maaşlarının yanı sıra birçok alanda belirleyici olan enflasyon verilerinde kritik oranlar netleşti. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı ve bu tahminlere göre memur ve emekli zammı için en güçlü iki senaryo şekillendi. Banka, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korurken, üst bandı ise yüzde 42 olarak belirledi. Peki, bu tahminler ışığında memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14’lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...

Temmuz Ayı Memur ve Emekli Zamları Ne Kadar Oldu?

2024 Temmuz ayında gerçekleşen altı aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak açıklandı. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri aynı oranda zam aldı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmedeki artışlarla birlikte yüzde 19,31 zam elde etti. Ocak ayında yapılan zamlarla birlikte ise tüm emekliler ve memurlar yüzde 49,25 oranında artış almış ve yıllık artış oranı yüzde 86,16'ya ulaşmıştı. Temmuz enflasyonu ile birlikte yedi aylık enflasyon oranı ise yüzde 28,76 olarak kaydedildi.

İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14’lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...

Merkez Bankası'nın Yıl Sonu Enflasyon Tahmini: Yüzde 38

Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 olarak korunurken, üst bant ise yüzde 42 olarak açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda düşüş beklediklerini ifade ederek tahminlerde değişiklik yapmadıklarını belirtti. Bu tahminler, memur ve emeklilerin alacağı zam oranlarının hesaplanmasında önemli bir rol oynuyor.

İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14’lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...

Yeni Memur ve Emekli Zamları Ne Kadar Olacak?

Merkez Bankası'nın yüzde 38 oranındaki tahmininin gerçekleşmesi durumunda, memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkını çok küçük bir miktarda alacaklar. Ocak ayında uygulanacak olan toplu sözleşme artışı yüzde 6 olacak. Bu tahmine göre, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte zam oranı yüzde 6,62 olarak gerçekleşecek. Ancak, yüzde 42 oranındaki üst bant tahmini gerçekleşirse, bu kez memurlar ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 9,70'e ulaşacak.