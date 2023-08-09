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Haberler Galeri Ağustos ayına özel yeni rakamlar! Mevduat faiz oranları şipşak değişti! 130 bin TL'yle 32 günde ne kadar kazanırım?

Ağustos ayına özel yeni rakamlar! Mevduat faiz oranları şipşak değişti! 130 bin TL'yle 32 günde ne kadar kazanırım?

Yatırımcılar, hem büyük hem de küçük ölçekte birikimlerini güvenli bir şekilde artırmak ve en uygun getiriyi elde etmek amacıyla mevduat hesaplarına ilgi göstermeye devam ediyor. Özellikle 130 bin TL gibi bir birikimi 32 günlük vade süresi boyunca değerlendirmek isteyenler, mevduat faiz oranlarındaki güncellemeleri yakından takip ediyor. Son faiz oranları da gün yüzüne çıktı. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 16:04
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Ağustos ayına özel yeni rakamlar! Mevduat faiz oranları şipşak değişti! 130 bin TL’yle 32 günde ne kadar kazanırım?

Yatırımcılar, hem büyük hem de küçük ölçekte birikimlerini güvenli bir şekilde artırmak ve en uygun getiriyi elde etmek amacıyla mevduat hesaplarına ilgi göstermeye devam ediyor. Özellikle 130 bin TL gibi bir birikimi 32 günlük vade süresi boyunca değerlendirmek isteyenler, mevduat faiz oranlarındaki güncellemeleri yakından takip ediyor. Son faiz oranları da gün yüzüne çıktı. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ağustos ayına özel yeni rakamlar! Mevduat faiz oranları şipşak değişti! 130 bin TL’yle 32 günde ne kadar kazanırım?

ING

Faiz Oranı :%31
Net Kazanç: 3.356,49 TL
Vade Sonu Tutar: 133.356,49 TL

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Ağustos ayına özel yeni rakamlar! Mevduat faiz oranları şipşak değişti! 130 bin TL’yle 32 günde ne kadar kazanırım?

ODEA

Faiz Oranı :%34
Net Kazanç: 3.681,32 TL
Vade Sonu Tutar: 133.681,32 TL

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Ağustos ayına özel yeni rakamlar! Mevduat faiz oranları şipşak değişti! 130 bin TL’yle 32 günde ne kadar kazanırım?

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı :%35
Net Kazanç:3.789,59 TL
Vade Sonu Tutar:133.789,59 TL

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Ağustos ayına özel yeni rakamlar! Mevduat faiz oranları şipşak değişti! 130 bin TL’yle 32 günde ne kadar kazanırım?

NKOLAY

Faiz Oranı :%31
Net Kazanç:3.356,49 TL
Vade Sonu Tutar:133.356,49 TL