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Oranlar sil baştan güncellendi! 32 günde 15.991 TL'ye kadar ek kazanç sağlanıyor! İşte en yüksek faiz veren bankalar

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesapları için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu durum, parasını değerlendirmek isteyenler için yeni bir fırsat doğurdu. Yüksek faizler, vadeli mevduat hesaplarına olan talebi artırarak yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için daha yüksek getiri elde etme imkanı sunuyor. Bankaların vadeli mevduat hesapları, parasını güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. İşte, en yüksek faiz veren bankalar

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.08.2023 19:27 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 19:27
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Oranlar sil baştan güncellendi! 32 günde 15.991 TL’ye kadar ek kazanç sağlanıyor! İşte en yüksek faiz veren bankalar

Merkez Bankası'nın yüzde 25 politika faizi kararının ardından yatırımcılar, en yüksek mevduat faizi sunan bankalara yöneliyor. 32 günlük mevduat faizi veren bankalar, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Örneğin, 600.000 TL'lik bir mevduatı bu hesaplara yatıran bir kişi, faiz oranına göre 15.991 TL'ye kadar kazanç elde edebiliyor. İşte en yüksek faiz veren bankalar

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Oranlar sil baştan güncellendi! 32 günde 15.991 TL’ye kadar ek kazanç sağlanıyor! İşte en yüksek faiz veren bankalar

32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Faiz kararı sonrası banka faizlerinde de değişim olması bekleniyor. 32 günlük mevduatın faiz yüzdesi yatırılan paraya bağlı olarak değişiyor. Örneğin; 600.000 TL'nin 32 günde getireceği faiz yüzde 20 ile 32 arasında değişiklik gösteriyor.

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Oranlar sil baştan güncellendi! 32 günde 15.991 TL’ye kadar ek kazanç sağlanıyor! İşte en yüksek faiz veren bankalar

Mevduat faizine 600.000 TL yatıran birisinin 32 gün sonundaki kazancı 15.991 TL'ye ulaşıyor. İşte, örnek hesaplamayla 32 günlük mevduat faiz oranları:

600.000 TL

ODEABANK

Faiz Oranı

%28,00

Net Getiri

13.992,33 TL

Vade Sonu Ödeme

613.992,33 TL

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Oranlar sil baştan güncellendi! 32 günde 15.991 TL’ye kadar ek kazanç sağlanıyor! İşte en yüksek faiz veren bankalar

AKBANK

Faiz Oranı

%32,00

Net Getiri

15.991,23 TL

Vade Sonu Ödeme

615.991,23 TL

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Oranlar sil baştan güncellendi! 32 günde 15.991 TL’ye kadar ek kazanç sağlanıyor! İşte en yüksek faiz veren bankalar

ING

Faiz Oranı

%29,00

Net Getiri

14.492,05 TL

Vade Sonu Ödeme

614.492,05 TL