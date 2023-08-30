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Haberler Galeri Emekliye son Ağustos fırsatı! 7.500 TL'ye ek jet gibi promosyon müjdesi! SSK, BAĞ-KUR'luya saat 07.00'de açıklandı! 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL...

Emekliye son Ağustos fırsatı! 7.500 TL'ye ek jet gibi promosyon müjdesi! SSK, BAĞ-KUR'luya saat 07.00'de açıklandı! 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL...

Emeklilere yönelik sağlanan promosyon ödemeleri, ekonomik denge açısından büyük bir önem taşımaktadır. Son dönemde duyurulan açıklamalarla birlikte, güncel promosyon ödeme miktarları emeklilere iletilmiştir. Emeklilere yönelik promosyon ödemeleri, finansal destek sağlama hedefiyle oldukça hayati bir rol üstlenmektedir. İşte banka banka ödeme miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 07:20
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Emekliye son Ağustos fırsatı! 7.500 TL’ye ek jet gibi promosyon müjdesi! SSK, BAĞ-KUR’luya saat 07.00’de açıklandı! 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL...

Günümüzde yapılan açıklamalar, emeklilere özel promosyon ödeme miktarlarını daha net bir şekilde ifşa ediyor. Emekliler, maaşlarını belirli bir bankaya taşıdıklarında, önceden belirlenmiş olan promosyon olanaklarından yararlanma fırsatını elde edebiliyorlar. Bu özel ödüller, emeklilere adeta teşvik niteliği taşıyor ve belirli bir dönem boyunca düzenli aralıklarla ödeniyorlar. İşte 7.500 TL'ye ek jet gibi promosyon müjdesi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye son Ağustos fırsatı! 7.500 TL’ye ek jet gibi promosyon müjdesi! SSK, BAĞ-KUR’luya saat 07.00’de açıklandı! 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL...

Bankaların emeklilere sunduğu promosyon teklifleri son günlerde açıklandı. İşte bazı bankaların emeklilere yönelik sunduğu promosyonlar:

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Emekliye son Ağustos fırsatı! 7.500 TL’ye ek jet gibi promosyon müjdesi! SSK, BAĞ-KUR’luya saat 07.00’de açıklandı! 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL...

Halkbank: Halkbank, emekli maaşlarına göre promosyon miktarlarını 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL ve 5.000 TL olarak belirledi.

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Emekliye son Ağustos fırsatı! 7.500 TL’ye ek jet gibi promosyon müjdesi! SSK, BAĞ-KUR’luya saat 07.00’de açıklandı! 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL...

Garanti BBVA: Garanti BBVA, emekli maaşlarına göre promosyon ödemelerini 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL ve 7.500 TL olarak duyurdu. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan her 500 TL harcamada 1.000 TL bonus verilecek.

Denizbank: Denizbank, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) grubu için mobil uygulamayı indiren herkese maaşa göre 6.000 TL ila 10.000 TL arasında promosyon sunuyor.

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Emekliye son Ağustos fırsatı! 7.500 TL’ye ek jet gibi promosyon müjdesi! SSK, BAĞ-KUR’luya saat 07.00’de açıklandı! 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL...

Akbank: Akbank, emekli maaşlarına göre promosyon miktarlarını 4.200 TL, 4.850 TL, 6.250 TL ve 7.000 TL arasında değişen şekillerde sunuyor. Ayrıca, 12 ay boyunca aylık 1.000 TL harcama taahhüdü verenlere 1.500 TL ekstra promosyon sağlanacak.

Fibabanka: Fibabanka, emekli maaşlarına göre promosyon ödemelerini 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL ve 7.500 TL olarak belirledi.