Emekliye son Ağustos fırsatı! 7.500 TL’ye ek jet gibi promosyon müjdesi! SSK, BAĞ-KUR’luya saat 07.00’de açıklandı! 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL...

Günümüzde yapılan açıklamalar, emeklilere özel promosyon ödeme miktarlarını daha net bir şekilde ifşa ediyor. Emekliler, maaşlarını belirli bir bankaya taşıdıklarında, önceden belirlenmiş olan promosyon olanaklarından yararlanma fırsatını elde edebiliyorlar. Bu özel ödüller, emeklilere adeta teşvik niteliği taşıyor ve belirli bir dönem boyunca düzenli aralıklarla ödeniyorlar. İşte 7.500 TL'ye ek jet gibi promosyon müjdesi.