30 Ağustos 2023, Çarşamba
Emekliye son Ağustos fırsatı! 7.500 TL'ye ek jet gibi promosyon müjdesi! SSK, BAĞ-KUR'luya saat 07.00'de açıklandı! 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL...
Emeklilere yönelik sağlanan promosyon ödemeleri, ekonomik denge açısından büyük bir önem taşımaktadır. Son dönemde duyurulan açıklamalarla birlikte, güncel promosyon ödeme miktarları emeklilere iletilmiştir. Emeklilere yönelik promosyon ödemeleri, finansal destek sağlama hedefiyle oldukça hayati bir rol üstlenmektedir. İşte banka banka ödeme miktarları...
Giriş Tarihi: 30.08.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 07:20
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