Emekli maaş zammında kritik detay! Hesaplar yeniden değişti, %33 olarak güncellendi! 9.984 TL en düşük maaş...

Emekli maaşı zam düzenlemelerinin yanı sıra toplu sözleşme zammı kararı da bekleniyor. Bu karar, memur, emekli, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal ödemeleri etkileyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de karara odaklanmış durumda çünkü memur zammı, emekli maaşı zammının referansını oluşturuyor. Ayrıca emeklilere yüzde 4'lük ek ödeme de gündemde bulunuyor. İşte, emekli ve memur maaş zammı için son gelişmeler!