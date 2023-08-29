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Haberler Galeri Emekli maaş zammında kritik detay! Hesaplar yeniden değişti, %33 olarak güncellendi! 9.984 TL en düşük maaş...

Emekli maaş zammında kritik detay! Hesaplar yeniden değişti, %33 olarak güncellendi! 9.984 TL en düşük maaş...

Emekli maaşı zam düzenlemelerinin yanı sıra toplu sözleşme zammı kararı da bekleniyor. Bu karar, memur, emekli, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal ödemeleri etkileyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de karara odaklanmış durumda çünkü memur zammı, emekli maaşı zammının referansını oluşturuyor. Ayrıca emeklilere yüzde 4'lük ek ödeme de gündemde bulunuyor. İşte, emekli ve memur maaş zammı için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.08.2023 18:33
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Emekli maaş zammında kritik detay! Hesaplar yeniden değişti, %33 olarak güncellendi! 9.984 TL en düşük maaş...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşı zammı talimatıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, emeklilerin alım gücünü artırmak ve bütçe konularında çalışmalara hız verdi. Merkez Bankası'nın yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 59,46 olarak belirlendi. Peki, Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak? İşte hesaplamalar...

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Emekli maaş zammında kritik detay! Hesaplar yeniden değişti, %33 olarak güncellendi! 9.984 TL en düşük maaş...

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ GELİYOR

Orta Vadeli Plan'ın temellerinin atılması ve bütçede yol haritasının belli olmasının ardından emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşları için talimatını vermesiyle iki Bakanlıkta çalışmalar sürüyor. Erdoğan, emekli zammı için bütçe çalışmaları meyvelerini verdikçe bu adımların atılacağını ifade etti ve tarih olarak da yıl sonuna kadar düzenlemenin yapılacağını açıkladı.

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Emekli maaş zammında kritik detay! Hesaplar yeniden değişti, %33 olarak güncellendi! 9.984 TL en düşük maaş...

BAKAN ŞİMŞEK'İN AJANDASINDA 2 MADDE VAR

Özellikle büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için yoğun çalışmalarak mali disiplini sağlamak adına adımlar atan Bakan Şimşek'in gündeminde 2 hedef var. Birincisi enflasyonu baskılamak. İkincisi ise mali disiplinin sağlanmasıyla asgari ücretli başta olmak üzere tüm emekli ve memurların refahını artırıcı düzenlemeleri devreye almak.

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Emekli maaş zammında kritik detay! Hesaplar yeniden değişti, %33 olarak güncellendi! 9.984 TL en düşük maaş...

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası koordineli çalışarak enflasyonu tek haneye çekmeyi hedefliyor. Bakan Şimşek ücret artışlarının alım gücüne doğrudan yansıması için öncelikle enflasyonun baskılanması gerektiği bilinciyle adımlar atıyor. Çünkü enflasyonun yüksek kaldığı bir ortamda ücret artışlarının alım gücüne etkisi sınırlı kalıyor.

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Emekli maaş zammında kritik detay! Hesaplar yeniden değişti, %33 olarak güncellendi! 9.984 TL en düşük maaş...

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İÇİN NEFESLER TUTULDU

Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklisi ile 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme zammı için sona gelindi. 2 gün içinde hakem heyeti zam konusunda kararını verecek.