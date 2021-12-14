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Oranlar netleşti! Emekliye ek zam geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi kaç TL zam alacak? İşte yeni rakamlar...

Oranlar netleşti! Emekliye ek zam geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi kaç TL alacak? İşte yeni rakamlar... Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Gelirlerde yaşanacak artış ile emeklilerin maaşlarında denge sağlanmış olacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için ek zam formülleri masada. Diğer yandan zamların sonrasında refah payıda gündeme geldi. Böylelikle maaş zammının yanında ek kazanç elde edilmiş olacak. İşte, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi kaç TL alacak? İşte yeni rakamlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2021 20:00 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 20:05
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Oranlar netleşti! Emekliye ek zam geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi kaç TL zam alacak? İşte yeni rakamlar...

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi kaç TL alacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından maaşlarına zam alacak. 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasına son bir veri kaldı. Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı alacak ancak memur emeklileri için sendikaların girişimi sonrasında ek bir protokolle seyyanen ya da oransal bir ilave zam yapılması gündeme geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından alınacak maaş zammı ve ek ödemenin miktarı merak edilmeye başlandı. İşte, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi kaç TL alacak? İşte yeni rakamlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Oranlar netleşti! Emekliye ek zam geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi kaç TL zam alacak? İşte yeni rakamlar...

Emeklinin büyük bir merakla beklediği Ocak zammı için en az 2000 TL gündemde. Gelirlere düzeltme emeklilerin yüzünü güldürürken, detayları merak konusu. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için ek zam formülleri masada. İlave olarak yapılacak zamlarla birlikte refah payı da gündemde. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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Oranlar netleşti! Emekliye ek zam geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi kaç TL zam alacak? İşte yeni rakamlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı alacak ancak memur emeklileri için sendikaların girişimi sonrasında ek bir protokolle seyyanen ya da oransal bir ilave zam yapılması gündeme geldi. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor.

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Oranlar netleşti! Emekliye ek zam geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi kaç TL zam alacak? İşte yeni rakamlar...

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Meclis'te yaptığı konuşmada, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, mesafe aldıkça paylaşacağım" demişti. Bu sözler emeklileri umutlandırdı.

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Oranlar netleşti! Emekliye ek zam geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi kaç TL zam alacak? İşte yeni rakamlar...

Böylece tüm emeklilerin bu ilave artıştan yararlanması konusu da gündeme gelmiş oldu.

Burada bir taban aylık yükseltmesi olabileceği gibi enflasyon oranındaki zamma ilave bir artış da söz konusu olabilir.