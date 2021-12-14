14 Aralık 2021, Salı
Oranlar netleşti! Emekliye ek zam geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi kaç TL zam alacak? İşte yeni rakamlar...
Oranlar netleşti! Emekliye ek zam geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi kaç TL alacak? İşte yeni rakamlar... Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Gelirlerde yaşanacak artış ile emeklilerin maaşlarında denge sağlanmış olacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için ek zam formülleri masada. Diğer yandan zamların sonrasında refah payıda gündeme geldi. Böylelikle maaş zammının yanında ek kazanç elde edilmiş olacak. İşte, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi kaç TL alacak? İşte yeni rakamlar...
Giriş Tarihi: 14.12.2021 20:00 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 20:05
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