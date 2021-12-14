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Haberler Galeri 90 bin kişi istihdam edilecek! İŞKUR üzerinden tek tek duyuruldu! İş arayışında olanlar dikkat! Başvuru şartları ise...

90 bin kişi istihdam edilecek! İŞKUR üzerinden tek tek duyuruldu! İş arayışında olanlar dikkat! Başvuru şartları ise...

90 bin kişi istihdam edilecek! İŞKUR üzerinden tek tek duyuruldu! İş arayışında olanlar dikkat! Başvuru şartları ise... Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla binlerce vatandaş iş sahibi oldu. İş arayışında olanların ilk durağı olan İŞKUR tarafından belirli periyodlarda ilanlar yayımlanarak başvuru süreci işletiliyor. Son duyurulan verilere göre, 90 bin 588 açık iş ilanı bulunuyor. Satış danışmanından turizm elemanına, konfeksiyon işçisinden imalat sektörüne kadar birçok alanda işçi alınacak. Açık olan ilanlara başvurmak için detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, İŞKUR iş ilanları başvuru sayfası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2021 18:09 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 18:09
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90 bin kişi istihdam edilecek! İŞKUR üzerinden tek tek duyuruldu! İş arayışında olanlar dikkat! Başvuru şartları ise...

Özel sektör tarafından İŞKUR aracılığıyla personel alımları yapılıyor. 2021 yılında hemen hemen 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da hâlen 90 bin 588 açık iş ilanı bulunuyor. Açılan yeni ilanlar kurumun resmi internet sayfası üzerinden duyuruluyor. İŞKUR tarafından yapılacak alımlar için başvuru süreci yakından takip ediliyor. Kurumların açık bulunan ilanları için detayları haberimizde derledik. İşte, İŞKUR personel alımı başvuru detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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90 bin kişi istihdam edilecek! İŞKUR üzerinden tek tek duyuruldu! İş arayışında olanlar dikkat! Başvuru şartları ise...

EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANI ALINDI

İŞKUR'da bu yılın 11 aylık döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme, sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti. En fazla istihdam 234 bin 290 kişiyle Istanbul'da sağlanırken, ilk 11 ayda işe yerleştirmede Istanbul'u, 89 bin 781 kişiyle Ankara, 71 bin 77 kişiyle İzmir, 53 bin 956 kişiyle Bursa, 33 bin 737 kişiyle de Konya takip etti.

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90 bin kişi istihdam edilecek! İŞKUR üzerinden tek tek duyuruldu! İş arayışında olanlar dikkat! Başvuru şartları ise...

NASIL BAŞVURULUYOR?

İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

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90 bin kişi istihdam edilecek! İŞKUR üzerinden tek tek duyuruldu! İş arayışında olanlar dikkat! Başvuru şartları ise...

EN ÇOK PERSONEL ARANAN ALANLAR

Açık iş sayısında başı çeken alanlar ve aranan toplam personel sayısı şöyle:

Beden işçisi (Genel): 19.642

Temizlik görevlisi: 2.565

Paketleme işçisi: 1.435

Gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı: 1.260

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90 bin kişi istihdam edilecek! İŞKUR üzerinden tek tek duyuruldu! İş arayışında olanlar dikkat! Başvuru şartları ise...

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 1.222

Makineci (Dikiş): 1.923

Satış danışmanı / Uzmanı: 1.845

Garson (Servis elemanı): 1.580

Güvenlik görevlisi: 1.494