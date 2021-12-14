90 bin kişi istihdam edilecek! İŞKUR üzerinden tek tek duyuruldu! İş arayışında olanlar dikkat! Başvuru şartları ise...

EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANI ALINDI

İŞKUR'da bu yılın 11 aylık döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme, sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti. En fazla istihdam 234 bin 290 kişiyle Istanbul'da sağlanırken, ilk 11 ayda işe yerleştirmede Istanbul'u, 89 bin 781 kişiyle Ankara, 71 bin 77 kişiyle İzmir, 53 bin 956 kişiyle Bursa, 33 bin 737 kişiyle de Konya takip etti.