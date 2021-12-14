14 Aralık 2021, Salı
90 bin kişi istihdam edilecek! İŞKUR üzerinden tek tek duyuruldu! İş arayışında olanlar dikkat! Başvuru şartları ise...
90 bin kişi istihdam edilecek! İŞKUR üzerinden tek tek duyuruldu! İş arayışında olanlar dikkat! Başvuru şartları ise... Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla binlerce vatandaş iş sahibi oldu. İş arayışında olanların ilk durağı olan İŞKUR tarafından belirli periyodlarda ilanlar yayımlanarak başvuru süreci işletiliyor. Son duyurulan verilere göre, 90 bin 588 açık iş ilanı bulunuyor. Satış danışmanından turizm elemanına, konfeksiyon işçisinden imalat sektörüne kadar birçok alanda işçi alınacak. Açık olan ilanlara başvurmak için detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, İŞKUR iş ilanları başvuru sayfası...
Giriş Tarihi: 14.12.2021 18:09 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 18:09
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