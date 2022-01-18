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Orada yeni evlenenler ev bulamıyor! Ev sahipleri 3 ay kiralayıp 1 yılın parasını çıkarıyor
Çanakkale Bozcaada'da, evlerin turizm döneminde tatilcilere kiraya verilmesi sebebiyle, adanın yerlileri, yeni evlenen gençler, kamu ve özel sektörde çalışan vatandaş ya kiralık ev bulmakta zorlanıyor ya da buldukları evleri yüksek fiyatlardan tutamıyor. Ev sahiplerinin bu tutumu nedeniyle de kış aylarında ada nüfusunun giderek azalıyor. Emlakçı Hüseyin Pehlivan, "İnsanlar kiraya verdiği evlerine pansiyon mantığıyla bakıyorlar. 2-3 ay kiraya verip, bütün bir yılın parasını alma peşinde ev sahipleri" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 18.01.2022 11:32Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 11:50