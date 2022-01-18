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Haberler Galeri Orada yeni evlenenler ev bulamıyor! Ev sahipleri 3 ay kiralayıp 1 yılın parasını çıkarıyor

Orada yeni evlenenler ev bulamıyor! Ev sahipleri 3 ay kiralayıp 1 yılın parasını çıkarıyor

Çanakkale Bozcaada'da, evlerin turizm döneminde tatilcilere kiraya verilmesi sebebiyle, adanın yerlileri, yeni evlenen gençler, kamu ve özel sektörde çalışan vatandaş ya kiralık ev bulmakta zorlanıyor ya da buldukları evleri yüksek fiyatlardan tutamıyor. Ev sahiplerinin bu tutumu nedeniyle de kış aylarında ada nüfusunun giderek azalıyor. Emlakçı Hüseyin Pehlivan, "İnsanlar kiraya verdiği evlerine pansiyon mantığıyla bakıyorlar. 2-3 ay kiraya verip, bütün bir yılın parasını alma peşinde ev sahipleri" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 18.01.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 11:50
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Orada yeni evlenenler ev bulamıyor! Ev sahipleri 3 ay kiralayıp 1 yılın parasını çıkarıyor

Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada, son senelerde tatil için gözde noktaların başında yer alıyor.

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Orada yeni evlenenler ev bulamıyor! Ev sahipleri 3 ay kiralayıp 1 yılın parasını çıkarıyor

YAZIN YATACAK YER BULUNMUYOR

Bozcaada'da resmi rakamlara göre, otel ve pansiyonların toplam yatak kapasitesi 4 bin 200. Ancak ruhsatsız, pansiyon şeklinde kiraya verilen evlerle birlikte bu rakam 20 bine kadar çıkıyor. Özellikle uzun bayram tatilleri ve hafta sonları bazen adada yatacak yer dahi bulmak mümkün olmuyor.

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Orada yeni evlenenler ev bulamıyor! Ev sahipleri 3 ay kiralayıp 1 yılın parasını çıkarıyor

ADADA YERLEŞİK HAYAT MÜMKÜN DEĞİL

Bu durum, ev sahiplerinin evlerini pansiyon mantığıyla kiralamasına neden oluyor. Bu da adada uzun süreli ev kiralamak isteyenleri zora sokuyor. Bozcaada'da, kış aylarında evlerin büyük bölümü boş olsa da kiralık ev bulunmuyor. Adada yerleşik hayat sürmek isteyenler için kiralık ev bulmak mümkün olmuyor. Bulunan az sayıdaki evin aylık kirası ise cep yakıyor.

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Orada yeni evlenenler ev bulamıyor! Ev sahipleri 3 ay kiralayıp 1 yılın parasını çıkarıyor

2-3 AYDA 1 YILDA KAZANACAĞINDAN FAZLASINI KAZANIYORLAR

Adada kiralık evlerin fiyatı 5 bin liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkıyor. Bu nedenle adalılar kış aylarında anakarada yaşamak durumunda kalıyor. Kış aylarında bin kişiden daha az insanın yaşadığı adada lojman sıkıntısı da olunca birçok memur ev bulamıyor. Ya da tek-tük bulunan evlerin çok yüksek fiyatlarla kiralanması yüzünden öğretmeninden sağlık çalışanlarına kadar memurların büyük bölümü anakarada ev tutuyor, sabah ilk feribotla mesaiye geliyor, akşam son seferler de dönmek zorunda kalıyor.

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Orada yeni evlenenler ev bulamıyor! Ev sahipleri 3 ay kiralayıp 1 yılın parasını çıkarıyor

Adada kış aylarında evlerin büyük bölümü boş olduğu halde kiraya verilmiyor. Ev sahipleri sezonda ruhsatsız, kaçak olarak evini pansiyon gibi kiraya verip 2-3 ay gibi bir sürede 1 yılda kazanacağı paranın çok daha fazlasını kazandığı için kışın evini kiraya vermeye yanaşmıyor.