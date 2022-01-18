Orada yeni evlenenler ev bulamıyor! Ev sahipleri 3 ay kiralayıp 1 yılın parasını çıkarıyor

2-3 AYDA 1 YILDA KAZANACAĞINDAN FAZLASINI KAZANIYORLAR

Adada kiralık evlerin fiyatı 5 bin liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkıyor. Bu nedenle adalılar kış aylarında anakarada yaşamak durumunda kalıyor. Kış aylarında bin kişiden daha az insanın yaşadığı adada lojman sıkıntısı da olunca birçok memur ev bulamıyor. Ya da tek-tük bulunan evlerin çok yüksek fiyatlarla kiralanması yüzünden öğretmeninden sağlık çalışanlarına kadar memurların büyük bölümü anakarada ev tutuyor, sabah ilk feribotla mesaiye geliyor, akşam son seferler de dönmek zorunda kalıyor.