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EYT bekleyenlere müjde! EYT 2022'de çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum nedir?
EYT ne zaman çıkacak? EYT bekleyenlere müjdeli haber geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT için resmi açıklamalar gelmeye devam ediyor. Emekli olabilmek için EYT yasasının çıkmasını bekleyen vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte gözler EYT'nin çıkacağı tarihe çevrildi. AK Parti tarafından EYT konusunda yeni açıklama geldi. Peki, EYT 2022'de çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum nedir? İşte cevaplar...