18 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT bekleyenlere müjde! EYT 2022'de çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum nedir?

EYT bekleyenlere müjde! EYT 2022'de çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum nedir?

EYT ne zaman çıkacak? EYT bekleyenlere müjdeli haber geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT için resmi açıklamalar gelmeye devam ediyor. Emekli olabilmek için EYT yasasının çıkmasını bekleyen vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte gözler EYT'nin çıkacağı tarihe çevrildi. AK Parti tarafından EYT konusunda yeni açıklama geldi. Peki, EYT 2022'de çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2022 14:17
  • 1
  • 10
EYT bekleyenlere müjde! EYT 2022’de çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum nedir?

EYT bekleyenlere müjde! AK Parti'den tarih açıklaması geldi! Emeklilikte yaşa takılanar olarak bilinen EYT konusunda uzun zamandır beklenti sürüyor. Emekli olabilmek için prim gününü doldurup yaş şartını tamamlamayı bekleyen vatandaşlar, EYT'nin çıkıp çıkmayacağını araştırıyordu. Hükümet EYT konusunda çalışmalara başladı. Peki, EYT 2022'de çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum nedir? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
EYT bekleyenlere müjde! EYT 2022’de çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum nedir?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı bir televizyon programında EYT ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Akbaşoğlu, EYYT hakkında şunları söyledi:

  • 3
  • 10
EYT bekleyenlere müjde! EYT 2022’de çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum nedir?

"EYT diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü, AK Parti iktidarından önceye denk geliyor, 2002 senesi. Hem prim hem de yaşınızı doldurmanız ile beraber emekli olabilme hakkının size verildiği 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme mevcut. Bugün de geçerliliği devam ediyor. EYT yapılanmasında olan değerli kardeşlerimiz bu konuda bir yaklaşım sergileyerek daha önceki düzenlemelere göre kendilerine yaşın isabet ettiğini daha fazla çalışarak emekli olabileceğini ifade ederek, ben primimi doldurup şu yaşa geldikten sonra emekli olabileyim şeklinde yaklaşımmlarını ortaya koyuyorlar.

  • 4
  • 10
EYT bekleyenlere müjde! EYT 2022’de çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum nedir?

Biz toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir durumdayız. AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama çerçevesinde tüm bu sorunların çözüme kavuşacağını belirtmek isteriz. EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız."

  • 5
  • 10
EYT bekleyenlere müjde! EYT 2022’de çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum nedir?

ÇALIŞMA BAKANI VEDAT BİLGİN'DEN 'EYT' AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, katıldığı bir televizyon programında "EYT ne zaman çıkacak?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Buradaki sorun yaş şartına takılanlar. Bu konuda AYM kararı var. AYM, yaş da bu işin şartlarından biri, yerine getirilmelidir diyor.