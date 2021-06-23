23 Haziran 2021, Çarşamba
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Önümüzdeki 10 yılın en hızlı büyüyecek mesleklerini açıkladılar! Maaşları ağızları açık bırakıyor
Önümüzdeki 10 yılda klasik mesleklerden birçoğu muteberliğini kaybedecek. Peki, önümüzdeki 10 yılın gözde meslekleri hangileri olacak? Bu kapsamda araştırma yapan Uluslararası Çalışma İstatistikleri Bürosu 2016 ila 2026 arasındaki meslekleri ele aldı ve 2026'ya kadar büyüyecekleri tespit etti. The Best Schools'un derlediği bilgiler doğrultusunda oluşturulan listede bazı mesleklerin astronomik ücretler kazanacağı görülüyor.
Giriş Tarihi: 23.06.2021 01:35 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 01:54
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