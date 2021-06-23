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Önümüzdeki 10 yılın en hızlı büyüyecek mesleklerini açıkladılar! Maaşları ağızları açık bırakıyor

Önümüzdeki 10 yılda klasik mesleklerden birçoğu muteberliğini kaybedecek. Peki, önümüzdeki 10 yılın gözde meslekleri hangileri olacak? Bu kapsamda araştırma yapan Uluslararası Çalışma İstatistikleri Bürosu 2016 ila 2026 arasındaki meslekleri ele aldı ve 2026'ya kadar büyüyecekleri tespit etti. The Best Schools'un derlediği bilgiler doğrultusunda oluşturulan listede bazı mesleklerin astronomik ücretler kazanacağı görülüyor.

Giriş Tarihi: 23.06.2021 01:35 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 01:54
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Önümüzdeki 10 yılın en hızlı büyüyecek mesleklerini açıkladılar! Maaşları ağızları açık bırakıyor

Önümüzdeki 10 yılda birçok yeni meslek ortaya çıkacak, klasik mesleklerin birçoğu yok olacak. Peki, önümüzdeki 10 yılda en çok kazanacak olan meslekler hangileri? İşte o meslekler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Önümüzdeki 10 yılın en hızlı büyüyecek mesleklerini açıkladılar! Maaşları ağızları açık bırakıyor

Güneş Enerjisi Tesisatçısı
Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelik son zamanlardaki güçlü küresel baskı, bu alanda yetenekli profesyoneller için gelişen bir iş piyasasıyla sonuçlanmıştır. Spesifik olarak, güneş enerjisine olan talep, %105,3 gibi şaşırtıcı bir oranla önümüzdeki on yıl için öngörülen en yüksek büyüme ile kariyer alanı olarak güneş enerjisi tesisatçılarını belirlemiştir.

2016 Toplam İstihdam: 11.300
2026 Öngörülen
Toplam İstihdam: 23.200
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 39.240

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Önümüzdeki 10 yılın en hızlı büyüyecek mesleklerini açıkladılar! Maaşları ağızları açık bırakıyor

Rüzgar Türbini Teknisyenleri
Yenilenebilir enerjiye olan baskıdan kaynaklanan rüzgar türbini servis teknisyenleri yüksek talep görüyor ve mesleğin önümüzdeki on yılda yüzde 96,1 oranında büyümesi bekleniyor. Bu talep, alana girmek isteyen nitelikli bireyler için çok sayıda iş ilanı anlamına geliyor.

2016 Toplam İstihdam: 11.300
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 23.200
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 52.260

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Önümüzdeki 10 yılın en hızlı büyüyecek mesleklerini açıkladılar! Maaşları ağızları açık bırakıyor

Evde Sağlık Yardımı
Evde sağlık yardımcıları, günlük aktivitelerde ekstra yardıma ihtiyaç duyan bireylere kişiselleştirilmiş, evde yardım sağlar. Evde sağlık yardımcıları yalnızca yaşlı vatandaşlara yardım etmese de müşteri tabanının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

2016 Toplam İstihdam: 911.500
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 1.337.000
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 22.600

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Önümüzdeki 10 yılın en hızlı büyüyecek mesleklerini açıkladılar! Maaşları ağızları açık bırakıyor

Kişisel Bakım Yardımcıları
Kişisel bakım yardımcıları, evde sağlık yardımcılarına benzer şekilde, ekstra yardıma ve bakıma ihtiyacı olan nüfusa günlük yaşam gereksinimleri ile hizmet eder. Ancak, kişisel bakım yardımcısı mesleği, tıbbi olmayan hizmetlere daha fazla önem vermektedir.

2016 Toplam İstihdam: 2.016.100
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 2.770.100
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 21.920