22 Haziran 2021, Salı
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Kendi işinin patronu olmak mümkün! 365 bin TL destek müjdesi! 5 alanda ödemeler...
Kendi işini kurmak isteyenler için çeşitli fırsatlar geliyor. KOSGEB 65 bin TL'den 365 bin TL'ye kadar maddi destek sağlarken, 5 alanda da iş kuracakları destekleyecek. Salgın sürecinde bankalar tarafından kredi fırsatları sunulsa da, geri ödemeler oldukça zor oluyor. Zorlu süreçte sunulan fırsattan yararlanmak isteyenler kredi başvuru detayları sorgulanmaya başladı. İşte, KOSGEB'in kendi işini kurmak isteyenlere destek paketi...
Giriş Tarihi: 22.06.2021 21:57
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