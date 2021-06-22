22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kendi işinin patronu olmak mümkün! 365 bin TL destek müjdesi! 5 alanda ödemeler...

Kendi işinin patronu olmak mümkün! 365 bin TL destek müjdesi! 5 alanda ödemeler...

Kendi işini kurmak isteyenler için çeşitli fırsatlar geliyor. KOSGEB 65 bin TL'den 365 bin TL'ye kadar maddi destek sağlarken, 5 alanda da iş kuracakları destekleyecek. Salgın sürecinde bankalar tarafından kredi fırsatları sunulsa da, geri ödemeler oldukça zor oluyor. Zorlu süreçte sunulan fırsattan yararlanmak isteyenler kredi başvuru detayları sorgulanmaya başladı. İşte, KOSGEB'in kendi işini kurmak isteyenlere destek paketi...

Giriş Tarihi: 22.06.2021 21:57
  • 1
  • 9
Kendi işinin patronu olmak mümkün! 365 bin TL destek müjdesi! 5 alanda ödemeler...

Kendi işinin patronu olmak mümkün. 365 bin TL destek müjdesi. Birçok kişi kendi işini kurarak kazanç sağlamak istiyor. Ancak bu kişiler çoğu zaman iş kurma hayalini maddi durumlardan ötürü gerçekleştiremiyor. KOSGEB'in Geleneksel Girişimci Programı ile bu kişilere 65 bin TL'den 365 bin TL'ye kadar destek sağlıyor. Siz de bu desteklerden faydalanarak hayallerinize kavuşabilirsiniz. İşte KOSGEB'in iş kuracaklara sunduğu destekler…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Kendi işinin patronu olmak mümkün! 365 bin TL destek müjdesi! 5 alanda ödemeler...

İŞ KURACAKLARA 365 BİN TL DESTEK

İş kurmak isteyen girişimcilere pek çok destek sağlanmaktadır. Bu desteklerden en bilineni ise Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında yer alıyor.

  • 3
  • 9
Kendi işinin patronu olmak mümkün! 365 bin TL destek müjdesi! 5 alanda ödemeler...

Yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 365 bin TL'ye varan destek veriliyor.

  • 4
  • 9
Kendi işinin patronu olmak mümkün! 365 bin TL destek müjdesi! 5 alanda ödemeler...

GELENEKSEL GİRİŞİMCİLERE 65 BİN TL DESTEK

Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor.

  • 5
  • 9
Kendi işinin patronu olmak mümkün! 365 bin TL destek müjdesi! 5 alanda ödemeler...

İş fikri olanlar, girişimcilik eğitimini tamamlayıp hazırladığı projeyle başvurarak desteklerden yararlanabiliyor. Girişimcilik eğitimleri e-Akademi ile online olarak da alınabiliyor.