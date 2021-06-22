Kendi işinin patronu olmak mümkün! 365 bin TL destek müjdesi! 5 alanda ödemeler...

Kendi işinin patronu olmak mümkün. 365 bin TL destek müjdesi. Birçok kişi kendi işini kurarak kazanç sağlamak istiyor. Ancak bu kişiler çoğu zaman iş kurma hayalini maddi durumlardan ötürü gerçekleştiremiyor. KOSGEB'in Geleneksel Girişimci Programı ile bu kişilere 65 bin TL'den 365 bin TL'ye kadar destek sağlıyor. Siz de bu desteklerden faydalanarak hayallerinize kavuşabilirsiniz. İşte KOSGEB'in iş kuracaklara sunduğu destekler…