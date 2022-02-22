22 Şubat 2022, Salı
Maaşlara bir zam daha geliyor! Memur, emekli hepsini kapsıyor, detaylar belli oldu! 5 ay sonra en az 1.250 lira artış...
Milyonlarca memur ve emekli maaşlarını yakından etkileyecek düzenleme geliyor. 3600 ek gösterge ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için ardı ardına açıklamalar geliyor. Bilindiği üzere düzenlemelerin hayata geçmesinin ardından maaşlarda artış yaşanacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfı da kapsama alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, 3600 ek gösterge ve EYT'liler için son gelişmeler haberimizde...
Giriş Tarihi: 22.02.2022 18:58 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 19:00
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