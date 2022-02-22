Maaşlara bir zam daha geliyor! Memur, emekli hepsini kapsıyor, detaylar belli oldu! 5 ay sonra en az 1.250 lira artış...

DÜZELTME YAPILACAK

Kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dâhil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konuldu. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" çağrısı da yaşama geçmiş olacak. Ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı için eğitime göre ek gösterge rakamı belirlenecek.