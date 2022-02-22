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Haberler Galeri Maaşlara bir zam daha geliyor! Memur, emekli hepsini kapsıyor, detaylar belli oldu! 5 ay sonra en az 1.250 lira artış...

Maaşlara bir zam daha geliyor! Memur, emekli hepsini kapsıyor, detaylar belli oldu! 5 ay sonra en az 1.250 lira artış...

Milyonlarca memur ve emekli maaşlarını yakından etkileyecek düzenleme geliyor. 3600 ek gösterge ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için ardı ardına açıklamalar geliyor. Bilindiği üzere düzenlemelerin hayata geçmesinin ardından maaşlarda artış yaşanacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfı da kapsama alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, 3600 ek gösterge ve EYT'liler için son gelişmeler haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022 18:58 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 19:00
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Maaşlara bir zam daha geliyor! Memur, emekli hepsini kapsıyor, detaylar belli oldu! 5 ay sonra en az 1.250 lira artış...

Maaşlara bir zam daha geliyor. Memur, emekli hepsini kapsıyor, detaylar belli oldu. 5 ay sonra en az 1.250 lira artış... Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarını direk olarak etkileyecek çalışmalarda artık son aşamaya geliniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 3600 ek gösterge ve EYT'liler için çalışmaların sona ermesiyle birlikte maaşlarda artış olacak. Hal böyle olunca, "3600 ek gösterge son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak, maaşlar nasıl etkilenecek?" gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte, son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaşlara bir zam daha geliyor! Memur, emekli hepsini kapsıyor, detaylar belli oldu! 5 ay sonra en az 1.250 lira artış...

Kıdemler arasında ücret dengesizliğine son verecek düzenleme ile kariyer mesleklerde 600 puanlık artış olacak. Ek göstergeyle eş değer etki yapan, emekli ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranlarının" artırılması da masada.

Daire başkanı, genel müdür yardımcısı gibi yöneticilerin altındaki personelden düşük ücret alarak emeklilikte de maaşlarında büyük oranda azalma yaşanması önlenecek. Hizmet süresi 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli aylığındaki artış en az 1.250 lira olacak.

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Maaşlara bir zam daha geliyor! Memur, emekli hepsini kapsıyor, detaylar belli oldu! 5 ay sonra en az 1.250 lira artış...

İLK TOPLANTI YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Memur-Sen ve 11 sendika temsilcisinden oluşan 3600 Ek Gösterge Komisyonu ilk toplantısını dün yaptı.

İkinci toplantı 16 Mart'ta olacak. 3600 ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Kamuda ek gösterge dışında kalan personelle birlikte 4 milyona yakın çalışan, 2 milyon 88 bin de emekli var.

Komisyon toplantısında taraflar bütün çalışanları dikkate alan düzenleme konusundaki hassasiyetleri paylaşırken, 16 Mart'a kadar meslek gruplarına ilişkin mutfak çalışması yapılacak.

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Maaşlara bir zam daha geliyor! Memur, emekli hepsini kapsıyor, detaylar belli oldu! 5 ay sonra en az 1.250 lira artış...

DÜZELTME YAPILACAK

Kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dâhil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konuldu. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" çağrısı da yaşama geçmiş olacak. Ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı için eğitime göre ek gösterge rakamı belirlenecek.

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Maaşlara bir zam daha geliyor! Memur, emekli hepsini kapsıyor, detaylar belli oldu! 5 ay sonra en az 1.250 lira artış...

İKRAMİYELER ARTACAK

Emekli aylığı, ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeyle hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayısının yüzde 90'ı olduğu belirtiliyor. Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak.

Yerel yönetimler, üniversitelerdeki yöneticilerin de ek göstergeleri yükselecek. Şube müdürleri konumuna göre 3600 ek gösterge alırken, daire başkanlarının göstergesinin 4800'e çıkması öngörülüyor. Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1.250 lira, ikramiyesi de 30 bin liranın üzerinde artacak.