Online alışverişe yeni düzenleme geliyor! Herkesi ilgilendiriyor: Artık zorunlu

İnternet ve telefon yoluyla alışverişe yeni düzenlemeler geliyor. Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, uzaktan satış yapan üreticiler, bir müşteri temsilci atayacak, kargolara bu temsilcinin iletişim bilgileri yazılacak.

Giriş Tarihi: 19.12.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 10:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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