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Haberler Galeri  Online alışverişe yeni düzenleme geliyor! Herkesi ilgilendiriyor: Artık zorunlu

Online alışverişe yeni düzenleme geliyor! Herkesi ilgilendiriyor: Artık zorunlu

İnternet ve telefon yoluyla alışverişe yeni düzenlemeler geliyor. Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, uzaktan satış yapan üreticiler, bir müşteri temsilci atayacak, kargolara bu temsilcinin iletişim bilgileri yazılacak.

Giriş Tarihi: 19.12.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 10:30
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Online alışverişe yeni düzenleme geliyor! Herkesi ilgilendiriyor: Artık zorunlu
Online alışverişe yeni düzenleme geliyor! Herkesi ilgilendiriyor: Artık zorunlu

Online satış platformları, platformları üzerinden satılan ürünlerin güvenli olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Online alışverişe yeni düzenleme geliyor! Herkesi ilgilendiriyor: Artık zorunlu
Online alışverişe yeni düzenleme geliyor! Herkesi ilgilendiriyor: Artık zorunlu

İnternetten satılan sakıncalı ürünlere erişim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kanalıyla engellenebilecek, gerektiğinde TV reklamlarının durdurulması istenebilecek.

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Online alışverişe yeni düzenleme geliyor! Herkesi ilgilendiriyor: Artık zorunlu
Online alışverişe yeni düzenleme geliyor! Herkesi ilgilendiriyor: Artık zorunlu

Denetleyici kurumlar, internetten satılan ürünleri müşteri gibi gizli şekilde satın alarak, numune elde edip inceleyebilecek.

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Online alışverişe yeni düzenleme geliyor! Herkesi ilgilendiriyor: Artık zorunlu
Online alışverişe yeni düzenleme geliyor! Herkesi ilgilendiriyor: Artık zorunlu

İnternetten vb. kanallardan satış yapan yerli yabancı tüm platformlar, Türkçe satış ve Türkiye'deki adreslere gönderim yapması halinde Türkiye'de yerleşik hizmet sağlayıcısı bulundurmak zorunda olacak.

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Online alışverişe yeni düzenleme geliyor! Herkesi ilgilendiriyor: Artık zorunlu
Online alışverişe yeni düzenleme geliyor! Herkesi ilgilendiriyor: Artık zorunlu

Türkçe hizmet
İnternet ve telefon gibi uzaktan iletişim araçlarıyla satılan tüm ürünlere uygulanacak taslak düzenleme şunları getiriyor: