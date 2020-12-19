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Haberler Galeri Memura %6.96 zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? En düşük...

Memura %6.96 zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? En düşük...

Memur maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? Milyonlarca memurun gözü kulağı Ocak zammı ile ilgili gelen haberlerde. TÜİK tarafından Temmuz-Kasım enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler Aralık ayı verisine çevrildi. Bu verinin de açıklanmasının ardından yeni zam ortaya çıkacak. Aralık ayı enflasyon beklenti anketine göre, memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 6.96 olacak. Peki, 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 10:18
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Memura %6.96 zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? En düşük...

Milyonlarca memur ve memur emeklisine müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, memurların maaşlarına yapılacak Ocak zammı merak ediliyor. TÜİK tarafınan yılın ikinci altı aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni zam oranı belli olacak. İlk 5 aylık veriler belli oldu ve son 1 veri kaldı. Peki, 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? Memur maaşı ile ilgili son dakika gelişmelerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memura %6.96 zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? En düşük...

2021 OCAK ZAMMI İLE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi 4 Ocak'ta yeni zam oranlarını öğrenecekler. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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Memura %6.96 zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? En düşük...

Zam oranına ilişkin son ipucu Merkez Bankası'nın beklenti anketinden geldi. Ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı. Enflasyon tahminine göre, memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak. Kesin oran için Aralık ayı enflasyon oranı bekleniyor.

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Memura %6.96 zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? En düşük...

MEMURA ÇİFTE KAZANÇ

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı Ocak zammı yüzde 5 olursa 3 bin 905, yüzde 5.35 çıkarsa 3 bin 918 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da artacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 532,59 lira alacak.

2 çocuklu memurlar 505,55 lira aile yardımı alıyor.

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Memura %6.96 zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? En düşük...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor. 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler şu şekilde: