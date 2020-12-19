Memura %6.96 zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? En düşük...

Memur maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? Milyonlarca memurun gözü kulağı Ocak zammı ile ilgili gelen haberlerde. TÜİK tarafından Temmuz-Kasım enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler Aralık ayı verisine çevrildi. Bu verinin de açıklanmasının ardından yeni zam ortaya çıkacak. Aralık ayı enflasyon beklenti anketine göre, memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 6.96 olacak. Peki, 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 10:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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