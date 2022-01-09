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Haberler Galeri Onaylandığı an market raflarından kalkacak! O ürünler için flaş karar! A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerde...

Onaylandığı an market raflarından kalkacak! O ürünler için flaş karar! A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerde...

Onaylandığı an market raflarından kalkacak! O ürünler için flaş karar! A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerde... Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada bakkallar hakkında hazırlanan yasa teklifinin TBMM'ye sunulduğunu belirtildi. Yasanın mecliste onaylanması halinde belirlenen ürünler artık marketlerde satılmayacak. Konu hakkında son gelişmeleri ve açıklamaları haberimizde derledik. İşte, marketler için gündemde olan o detay...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2022 18:54
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Onaylandığı an market raflarından kalkacak! O ürünler için flaş karar! A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerde...

Zincir marketler için son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bakkalların sorunlarıyla ilgili çalışma yürüttüklerini ve konu hakkındaki yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu belirterek, "Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak" dedi. Eğer yasa TBMM'den geçtiği takdirde artık belirlenen ürünler zincir market raflarında yer almayacak. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Onaylandığı an market raflarından kalkacak! O ürünler için flaş karar! A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerde...

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bakkalların sorunlarıyla ilgili çalışma yürüttüklerini ve konu hakkındaki yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu belirterek, "Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak" dedi.

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Onaylandığı an market raflarından kalkacak! O ürünler için flaş karar! A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerde...

Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 27. Olağan Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve mevcut Oda Başkanı Bendevi Palandöken, bakkalların yaşadıkları sorunlar ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

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Onaylandığı an market raflarından kalkacak! O ürünler için flaş karar! A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerde...

EKMEK VE SİGARA SATILMAYACAK MI?

Palandöken, bakkalların taleplerini karşılamak ve sorunlarını dile getirmek için çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, "Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, yasa Meclis'te. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak.

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Onaylandığı an market raflarından kalkacak! O ürünler için flaş karar! A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerde...

SADECE BAKKALLAR SATABİLECEK

Bu ürünleri sadece bakkallar satacak. Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey. Ama maalesef bu pazar günleri AVM'ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir.