Onaylandığı an market raflarından kalkacak! O ürünler için flaş karar! A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerde...

Onaylandığı an market raflarından kalkacak! O ürünler için flaş karar! A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerde... Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada bakkallar hakkında hazırlanan yasa teklifinin TBMM'ye sunulduğunu belirtildi. Yasanın mecliste onaylanması halinde belirlenen ürünler artık marketlerde satılmayacak. Konu hakkında son gelişmeleri ve açıklamaları haberimizde derledik. İşte, marketler için gündemde olan o detay...