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Haberler Galeri Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan ek zam alacak mı? Ek zam sonrası emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan ek zam alacak mı? Ek zam sonrası emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan ek zam alacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin yeni yılda alacakları zamlı maaşları belli oldu. 25.5'lik zam oranı uygulanacak olup zamlı maaşlar önümüzdeki ay hesaplara yatırılacak. Diğer yandan ek zam ile birlikte emekli maaşı 2.500 TL'nin altında olanlarda artış yaşanacak. Emekliler ek zammın kimlere uygulanacağı yönündeki detayları merak ediyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan ek zam alacak mı? Ek zam sonrası emekli maaşı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2022 19:38 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 19:38
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Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan ek zam alacak mı? Ek zam sonrası emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan ek zam alacak mı? Ek zam sonrası emekli maaşı ne kadar olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zamları belli oldu. Milyonlarca emekli 2022 yılında alacakları zamlı maaşları öğrenmiş oldu. Diğer yandan maaşlara yapılacak ek zam için detaylar açıklandı. Böylelikle en düşük emekli maaşı 2.500 TL oldu. İşte, Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan ek zam alacak mı? Ek zam sonrası emekli maaşı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan ek zam alacak mı? Ek zam sonrası emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 66 ARTTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı son dakika açıklamasında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarıldığını duyurdu Bu artıştan sonra düşük maaş alanların zamları yüzde 66'nın da üzerine çıkmış oldu.

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Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan ek zam alacak mı? Ek zam sonrası emekli maaşı ne kadar olacak?

Aynı şekilde dul ve yetim maaşlarında da benzer bir artış gerçekleşti. Memur emeklileri için ise yüzde 5 olan toplu sözleşme zammına 2.5 puan daha eklenerek oran yüzde 7.5 olarak belirlendi. Bu artışlardan sonra memur emeklilerinin kümülatif Ocak zammı yüzde 30.95 oldu.

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Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan ek zam alacak mı? Ek zam sonrası emekli maaşı ne kadar olacak?

EK ZAM İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILDI

Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısına göre bu ek zamların hayata geçebilmesi için yasal düzenleme gerekiyordu. Bunun için de bir tasarı Meclis'e sevk edildi.

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Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan ek zam alacak mı? Ek zam sonrası emekli maaşı ne kadar olacak?

EK ZAM VE TABAN MAAŞLARINI İÇEREN YASA TASARISI KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Yapılan görüşmeler sonrasında emeklilere ek zammı ve taban maaşın yükseltilmesini de içeren torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Tasarı genel kurulda da oylandıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra yürürlüğe girecek. Böylece ek zamlar da enflasyon artışlarına eklenebilecek.