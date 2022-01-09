09 Ocak 2022, Pazar
Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan ek zam alacak mı? Ek zam sonrası emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan ek zam alacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin yeni yılda alacakları zamlı maaşları belli oldu. 25.5'lik zam oranı uygulanacak olup zamlı maaşlar önümüzdeki ay hesaplara yatırılacak. Diğer yandan ek zam ile birlikte emekli maaşı 2.500 TL'nin altında olanlarda artış yaşanacak. Emekliler ek zammın kimlere uygulanacağı yönündeki detayları merak ediyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan ek zam alacak mı? Ek zam sonrası emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 09.01.2022 19:38 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 19:38
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