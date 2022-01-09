Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan ek zam alacak mı? Ek zam sonrası emekli maaşı ne kadar olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zamları belli oldu. Milyonlarca emekli 2022 yılında alacakları zamlı maaşları öğrenmiş oldu. Diğer yandan maaşlara yapılacak ek zam için detaylar açıklandı. Böylelikle en düşük emekli maaşı 2.500 TL oldu. İşte, Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan ek zam alacak mı? Ek zam sonrası emekli maaşı ne kadar olacak?