Maaşı 2.500 TL altında olan emekli ne kadar zam alacak? Yüzde 66.6 zammı kimler alabilecek? İlave ödeme dahil emekli maaş oranlaması…

Milyonlarca emekli yeni yılda zamlı maaşlarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Yapılan zamlarla birlikte emekli vatandaşların bütçeleri artacak. En düşük maaşa 2.500 TL sınırının getirilmesiyle birlikte, maaşını bu sınırın altında alan emeklilerin ne kadar maaş alacağı da belli oldu. Hesaplamalara göre; bazı emeklilere yapılan zam yüzde 66.6 oldu. Maaş hesabı yapılırken; zamlı maaş ve ilave ödeme birlikte hesaplanıyor böylelikle ödenecek tutar ortaya çıkıyor.