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Haberler Galeri Maaşı 2.500 TL altında olan emekli ne kadar zam alacak? Yüzde 66.6 zammı kimler alabilecek? İlave ödeme dahil emekli maaş oranlaması…

Maaşı 2.500 TL altında olan emekli ne kadar zam alacak? Yüzde 66.6 zammı kimler alabilecek? İlave ödeme dahil emekli maaş oranlaması…

Maaşı 2.500 TL altında olan emekli ne kadar zam alacak? Milyonlarca emeklinin maaşına Ocak ayı itibariyle zam geldi. Enflasyon üzerinde uygulanan farkların yanı sıra en düşük emekli maaşı da 2.500 TL'ye yükseltilmişti. Böylelikle bazı emeklilere tam yüzde 66.6 zam yapılmış oldu. Kafa karışıklığı ise tam bu noktada başladı. Maaşını 2.500 TL altında alan emekliler, yüzde 66.6 zam oranından faydalanıp faydalanamayacağını merak etmeye başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ilave ödeme dahil emekli maaş oranlamasını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 09.01.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 16:38
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Maaşı 2.500 TL altında olan emekli ne kadar zam alacak? Yüzde 66.6 zammı kimler alabilecek? İlave ödeme dahil emekli maaş oranlaması…

Milyonlarca emekli yeni yılda zamlı maaşlarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Yapılan zamlarla birlikte emekli vatandaşların bütçeleri artacak. En düşük maaşa 2.500 TL sınırının getirilmesiyle birlikte, maaşını bu sınırın altında alan emeklilerin ne kadar maaş alacağı da belli oldu. Hesaplamalara göre; bazı emeklilere yapılan zam yüzde 66.6 oldu. Maaş hesabı yapılırken; zamlı maaş ve ilave ödeme birlikte hesaplanıyor böylelikle ödenecek tutar ortaya çıkıyor.

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Maaşı 2.500 TL altında olan emekli ne kadar zam alacak? Yüzde 66.6 zammı kimler alabilecek? İlave ödeme dahil emekli maaş oranlaması…

Emekliden memura, yaşlıdan engelliye, işçiden stajyere kadar hemen herkesin maaşı Ocak ile birlikte değişti. Bu değişiklikler sonucunda, merak edilen sorulara Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'den yanıt geldi. Erdem, yazısında şu bilgileri verdi:

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Maaşı 2.500 TL altında olan emekli ne kadar zam alacak? Yüzde 66.6 zammı kimler alabilecek? İlave ödeme dahil emekli maaş oranlaması…

Vergisiz asgari ücret uygulaması da başladı. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emeklilerin ve memurların maaşları artarken, sosyal yardımlarda da yükseliş yaşandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaşın 2 bin 500 liraya çıkarılması, memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammının 2.5 puan artırılması da tüm hesapları değiştirdi.

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Maaşı 2.500 TL altında olan emekli ne kadar zam alacak? Yüzde 66.6 zammı kimler alabilecek? İlave ödeme dahil emekli maaş oranlaması…

Milyonların kafasında birçok soru da var. Özellikle yeni zam oranlarının nasıl uygulanacağı konusunda tereddütler bulunuyor. Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılması sonrasında, AGİ de tartışma konusu oldu. Yeni dönemle ilgili çalışanların tüm soruları ve cevapları şöyle:

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Maaşı 2.500 TL altında olan emekli ne kadar zam alacak? Yüzde 66.6 zammı kimler alabilecek? İlave ödeme dahil emekli maaş oranlaması…

1- SSK ve Bağ-Kur emeklisiyim. Zam oranım ne oldu?

SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 25.47 oldu. Bu durumda tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı bu ay yüzde 25.47 oranında artacak.