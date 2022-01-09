09 Ocak 2022, Pazar
Maaşı 2.500 TL altında olan emekli ne kadar zam alacak? Yüzde 66.6 zammı kimler alabilecek? İlave ödeme dahil emekli maaş oranlaması…
Maaşı 2.500 TL altında olan emekli ne kadar zam alacak? Milyonlarca emeklinin maaşına Ocak ayı itibariyle zam geldi. Enflasyon üzerinde uygulanan farkların yanı sıra en düşük emekli maaşı da 2.500 TL'ye yükseltilmişti. Böylelikle bazı emeklilere tam yüzde 66.6 zam yapılmış oldu. Kafa karışıklığı ise tam bu noktada başladı. Maaşını 2.500 TL altında alan emekliler, yüzde 66.6 zam oranından faydalanıp faydalanamayacağını merak etmeye başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ilave ödeme dahil emekli maaş oranlamasını değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 09.01.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 16:38
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