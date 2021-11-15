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Onaylandığı an maaşlarda 1000 TL artış! O meslekler masaya alındı! İkramiyeler ise 38 bin liraya çıkacak...

Milyonlarca çalışan 3600 ek gösterge için yapılan çalışmaların ne aşamada olduğunu merak ediyor. Diğer yandan çalışmaların hangi meslek gruplarını kapsadığı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3600 ek gösterge için çalışmalara başlanmıştı. Ek gösterge artışında öğretmenler ve diğer yöneticilerde kapsam içine alındı. "3600 ek gösterge son durum nedir" sorusunun yanıtını haberimizde derledik...

Giriş Tarihi: 15.11.2021 20:19
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Onaylandığı an maaşlarda 1000 TL artış! O meslekler masaya alındı! İkramiyeler ise 38 bin liraya çıkacak...

Onaylandığı an maaşlarda 1000 TL artış. O meslekler masaya alındı. İkramiyeler ise 38 bin liraya çıkacak. Milyonlarca memur ve emekli memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Önümüzdeki ay toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) gündemlerinden birisi de yine ek gösterge çalışmaları olacak. Çalışmaların 2022 yılı sonuna doğru bitirilmesi öngörülüyor. 3600 ek gösterge için atılan yeni adımlar yakından takip ediliyor. İşte, konu hakkında son detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Onaylandığı an maaşlarda 1000 TL artış! O meslekler masaya alındı! İkramiyeler ise 38 bin liraya çıkacak...

SORUN TARİH OLACAK

Bu çalışma ile birlikte 657 sayılı yasanın ekli cetvelinde belirtilen ek gösterge rakamları arasındaki dengesizlik tamamen ortadan kalkacak ve bu sorun tarihe gömülecek. Söz konusu çalışma geniş bir çerçevede devam ediyor. Bilindiği gibi daha önce dört meslek mensubu için bir çalışma yapılmıştı. Ancak toplu sözleşme görüşmelerinde tüm memurların ve idareci kadroların da kapsama alınması benimsendi. Bu yüzden de yapılan çalışmalarda kapsam daha geniş tutuluyor.

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Onaylandığı an maaşlarda 1000 TL artış! O meslekler masaya alındı! İkramiyeler ise 38 bin liraya çıkacak...

Çalışmalar tamamlandığında hem kapsam belli olacak hem de statüye göre mi yoksa eğitim durumuna göre mi artış yapılacağı da açıklığa kavuşmuş olacak.

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Onaylandığı an maaşlarda 1000 TL artış! O meslekler masaya alındı! İkramiyeler ise 38 bin liraya çıkacak...

MALİ BOYUTU ÖNEMLİ

Söz konusu ek gösterge artışının sadece idari boyutu bulunmuyor. Aynı zamanda mali yönü de bulunuyor. Çünkü ek gösterge memurların özellikle emekli ikramiye ve maaşlarını belirliyor. Bu yüzden de ek gösterge arttığı zaman memurların hem ikramiyeleri hem de emekli maaşları yükselecek. Burada ortalamalara baktığımızda emekli maaşlarında 1000 TL'nin üzerinde bir artış gerçekleşirken, ikramiyelerdeki artış 38 bin liraya kadar çıkacak.

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Onaylandığı an maaşlarda 1000 TL artış! O meslekler masaya alındı! İkramiyeler ise 38 bin liraya çıkacak...

HANGİ MESLEKLER MASADA

Şimdi bu çalışmalarla ilgili yeni gelişmelere de ulaşmış bulunuyoruz. Söz konusu çalışmalarda idarecilerin de kapsama alınması gündeme gelmişti. Bu gerçekleştiğinde birçok idari kadroda da ek göstergeler artırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı yetkilileri çalışmaları alternatifleriyle birlikte hazırlayacaklar. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bu taslaklara son şekli verilevcek. Ancak dediğimiz gibi bu çalışmalar çok kapsamlı olduğu için sabırla bitmesini beklemek gerekiyor.