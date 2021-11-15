Onaylandığı an maaşlarda 1000 TL artış! O meslekler masaya alındı! İkramiyeler ise 38 bin liraya çıkacak...

HANGİ MESLEKLER MASADA

Şimdi bu çalışmalarla ilgili yeni gelişmelere de ulaşmış bulunuyoruz. Söz konusu çalışmalarda idarecilerin de kapsama alınması gündeme gelmişti. Bu gerçekleştiğinde birçok idari kadroda da ek göstergeler artırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı yetkilileri çalışmaları alternatifleriyle birlikte hazırlayacaklar. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bu taslaklara son şekli verilevcek. Ancak dediğimiz gibi bu çalışmalar çok kapsamlı olduğu için sabırla bitmesini beklemek gerekiyor.