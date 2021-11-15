15 Kasım 2021, Pazartesi
Onaylandığı an maaşlarda 1000 TL artış! O meslekler masaya alındı! İkramiyeler ise 38 bin liraya çıkacak...
Milyonlarca çalışan 3600 ek gösterge için yapılan çalışmaların ne aşamada olduğunu merak ediyor. Diğer yandan çalışmaların hangi meslek gruplarını kapsadığı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3600 ek gösterge için çalışmalara başlanmıştı. Ek gösterge artışında öğretmenler ve diğer yöneticilerde kapsam içine alındı. "3600 ek gösterge son durum nedir" sorusunun yanıtını haberimizde derledik...
Giriş Tarihi: 15.11.2021 20:19
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