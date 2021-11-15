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5 yılda emeklilik müjdesi geldi! SGK'ya başvurana aylık bağlanıyor! Aranan tek şart ise belli oldu...

Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kuruyor. Diğer yandan erken emekliliğin yolunu açan çalışmalarda yapılmaya devam ediyor. Erken emeklilik imkanı sunan fırsat için 5 yıl şartı aranıyor. SGK'ya başvurulan tarihte en az 5 yıl prim ödemiş olması gerekiyor. Aksi halde sevk işlemleri yapılmıyor ve bu kişilere aylık bağlanmıyor. Birçok çalışan erken emeklilik için detayları araştırıyor. İşte, konu hakkında detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2021 19:45 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 19:45
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5 yılda emeklilik müjdesi geldi! SGK’ya başvurana aylık bağlanıyor! Aranan tek şart ise belli oldu...

5 yılda emeklilik müjdesi geldi. SGK'ya başvurana aylık bağlanıyor. Aranan tek şart ise belli oldu. Sigortalı olarak çalışma hayatına başlayanların iş gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp yaşaması ve bu kaybın çalışmaya engel olması durumunda emeklilik perdesi açılır. Diğer yandan başvuralarda aranan şart ise 5 yıl prim ödenmiş olması gerekiyor. Malulen emeklilik hakkı için aranan şartlar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emeklilik aranan şartlar...

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5 yılda emeklilik müjdesi geldi! SGK’ya başvurana aylık bağlanıyor! Aranan tek şart ise belli oldu...

KİMLER MALUL OLARAK KABUL EDİLİR?

Kişilerin malul sayılmasına ilişkin şart ve kapsamlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre belirlenmiştir. Bu yasaya göre; hizmet akdine bağlı olarak çalışan 4A (SSK), kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan 4B (BAĞ-KUR) ile kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılardan çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp yaşayanlar malul olarak kabul edilir. Aynı şekilde belirlenen sigortalılık statüsünde görev yapan kişilerin mesleklerine ait vazifelerini yerine getiremeyecek durumda olması da malullük olarak sayılır.

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5 yılda emeklilik müjdesi geldi! SGK’ya başvurana aylık bağlanıyor! Aranan tek şart ise belli oldu...

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?

Malulen emeklilik hakkından yararlanmak için kişilerin belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Gerekli olan şartlara uyum göstermeyen kişilerin malul aylığı alması söz konusu olmaz.

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5 yılda emeklilik müjdesi geldi! SGK’ya başvurana aylık bağlanıyor! Aranan tek şart ise belli oldu...

İlk adımda malulen emeklilik için ortaya çıkan malul durumunun sigorta başlangıcından itibaren geçerli olması gerekir. Meslekte çalışma ve kazanma gücünün tamamının ya da bir kısmının kaybedilmesi durumunda; sürekli bir gelir kaybına neden olacak fizyolojik bir riskin meydana gelmesi şarttır.

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5 yılda emeklilik müjdesi geldi! SGK’ya başvurana aylık bağlanıyor! Aranan tek şart ise belli oldu...

Kişilerin 4A, 4B ve 4C sigortalılık statüsüne mensup olarak en az 10 yıllık hizmet süresini tamamlaması beklenir.
Hizmet süresinin yanında kişilerin adına SGK'ya 1800 gün uzun vadeli sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekir.
Sağlık kurumu tarafından alınan raporda "birinin sürekli bakımına muhtaç" yazısı yer alıyorsa 1800 prim günü şartı ortadan kalkar.