15 Kasım 2021, Pazartesi
5 yılda emeklilik müjdesi geldi! SGK'ya başvurana aylık bağlanıyor! Aranan tek şart ise belli oldu...
Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kuruyor. Diğer yandan erken emekliliğin yolunu açan çalışmalarda yapılmaya devam ediyor. Erken emeklilik imkanı sunan fırsat için 5 yıl şartı aranıyor. SGK'ya başvurulan tarihte en az 5 yıl prim ödemiş olması gerekiyor. Aksi halde sevk işlemleri yapılmıyor ve bu kişilere aylık bağlanmıyor. Birçok çalışan erken emeklilik için detayları araştırıyor. İşte, konu hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 15.11.2021 19:45 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 19:45
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