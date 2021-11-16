16 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye en az 1.775 TL! 2022 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Bayram ettirecek zam geliyor

Emekliye en az 1.775 TL! 2022 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Bayram ettirecek zam geliyor

Emekli ve memurların gözü 2022 Ocak ayında yapılacak olan zam oranında. Son enflasyon verilerinin de açıklanması ile memur ve emeklilerin alacağı yeni maaşlar da şekillenmeye başladı. Yılın ikinci altı aylık verisi ile birlikte son şeklini alacak olan emekli ve memur maaşları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 11:11
  • 1
  • 12
Emekliye en az 1.775 TL! 2022 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Bayram ettirecek zam geliyor

Emekli ve memur maaşları 2022 Ocak zammı ile ne kadar olacak? Ocak ayı milyonlarca kişi için zam ayı olacak. Yılın ikinci dört aylık enflason verisinin açıklanmasının ardından yeni maaşlar için ipuçları gelmeye başladı. Yeni maaşların belirlenmesi için son 2 veri kaldı. Emekli ve memur maaş zammı hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Emekliye en az 1.775 TL! 2022 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Bayram ettirecek zam geliyor

Memur ve emeklilerin maaşlarına her Ocak ve Temmuz dönemlerinde enflasyon oranına göre zam yapılıyor. 2021'in ikinci altı aylık verisinin açıklanması ile birlikte yeni maaşlar da son şeklini alacak. Yılın ikinci dört aylık verisi açıklandı. Son 2 verinin de açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşları belli olacak.

  • 3
  • 12
Emekliye en az 1.775 TL! 2022 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Bayram ettirecek zam geliyor

4 AYLIK VERİ BELLİ OLDU

2021 yılının ikinci 4 aylık enflasyon verisine göre zam oranı yüzde 6.72 çıkıyor. Kasım ve Aralık verilerinin açıklanması ile birlikte yeni maaşlar resmen açıklanacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ise zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17, memurlar ve memur emeklilerinin maaşları ile sosyal yardımlarda yüzde 11.17 olabileceğini ortaya koydu.

  • 4
  • 12
Emekliye en az 1.775 TL! 2022 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Bayram ettirecek zam geliyor

KİM, NE KADAR ALACAK?

Takvim'in haberine göre, yeni yılda geçerli olması beklenen emekli ve memur maaşları şu şekilde:

  • 5
  • 12
Emekliye en az 1.775 TL! 2022 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Bayram ettirecek zam geliyor

EMEKLİYE EN AZ 1.775 TL

Artış yüzde 9.17 çıkarsa en düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 565, çiftçide 2 bin 38, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 864, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 775 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi aylığı ise artış yüzde 11.17 çıkarsa 3 bin 641 liraya ulaşacak.