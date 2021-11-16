Emekliye en az 1.775 TL! 2022 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Bayram ettirecek zam geliyor

Emekli ve memurların gözü 2022 Ocak ayında yapılacak olan zam oranında. Son enflasyon verilerinin de açıklanması ile memur ve emeklilerin alacağı yeni maaşlar da şekillenmeye başladı. Yılın ikinci altı aylık verisi ile birlikte son şeklini alacak olan emekli ve memur maaşları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 11:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL