On yıl gün biriktirmek yetiyor! 1850 ila 2180 gün ile 1995'ten 2019 yıl arasına erken emeklilik çizelgesi

Emeklilik çalışanların uzun vadeli mali güvenliklerini planlamaları açısından hayati bir öneme sahiptir. Erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi, emeklilik için öne çıkan temel kriterlerden biridir. İşe giriş tarihi ve bu süre zarfında ödenen primler, emeklilik hakkının kazanılmasında belirleyici unsurlar olarak dikkat çeker.