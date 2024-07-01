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%25 kira zam sınırı kalkınca ne olacak? Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı, ne zaman son? Kira fiyatları nasıl etkilenecek?

Milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini yakından ilgilendiren kritik eşik: 1 Temmuz! Konut kiralarına getirilen yüzde 25'lik zam sınırının sona ermesine kısa bir süre kala, gözler yeni düzenlemeye çevrildi. Sınırın kalkması halinde kira artışları 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenecek. Peki bu durum, kira piyasasında nasıl bir etki yaratacak?

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 08:28
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%25 kira zam sınırı kalkınca ne olacak? Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı, ne zaman son? Kira fiyatları nasıl etkilenecek?

Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, 1 Temmuz'da sona erecek olan yüzde 25 kira artış sınırının geleceğini merak ediyor. Uygulamanın devam edip etmeyeceği sorusu gündemdeki yerini korurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya dair son durumu değerlendirdi. Şimşek, kira artış oranlarının geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, sınırın uzatılıp uzatılmayacağına dair merak edilenleri yanıtladı.

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%25 kira zam sınırı kalkınca ne olacak? Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı, ne zaman son? Kira fiyatları nasıl etkilenecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda kira artışlarına getirilen yüzde 25'lik sınırlama ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, büyük ihtimalle devam etmez." dedi.

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%25 kira zam sınırı kalkınca ne olacak? Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı, ne zaman son? Kira fiyatları nasıl etkilenecek?

Kira Sınırı 1 Temmuz'a Kadar Geçerli

Ancak mevcut uygulamaya göre kira artışlarına uygulanan yüzde 25'lik sınırlama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerliliğini koruyor. Bu tarihte kontrat yenileyecek kiracılar, TÜFE rakamlarına bakılmaksızın ev sahiplerine en fazla yüzde 25 zam yapabilecekler.

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%25 kira zam sınırı kalkınca ne olacak? Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı, ne zaman son? Kira fiyatları nasıl etkilenecek?

Bakan Şimşek'in açıklamaları, 1 Temmuz'dan sonra kira sınırlamasının kalkabileceği ve yeni dönemde kira artışlarının 12 aylık enflasyon oranına göre belirlenebileceği şeklinde yorumlandı.

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%25 kira zam sınırı kalkınca ne olacak? Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı, ne zaman son? Kira fiyatları nasıl etkilenecek?

Kira fiyatları nasıl etkilenecek?

Konut kiralarındaki yüzde 25'lik zam sınırının 1 Temmuz itibarıyla kalkmasıyla ev sahibi ve kiracıları zorlu bir sürecin beklediği belirtiliyor. Uzmanlar, yeni dönemde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının belirleyici olacağını, ancak bunun iki taraf arasında anlaşmazlıkların artabileceğine ve hukuki süreçlerde artış olabileceğine dikkat çekiyor