%25 kira zam sınırı kalkınca ne olacak? Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı, ne zaman son? Kira fiyatları nasıl etkilenecek?

Milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini yakından ilgilendiren kritik eşik: 1 Temmuz! Konut kiralarına getirilen yüzde 25'lik zam sınırının sona ermesine kısa bir süre kala, gözler yeni düzenlemeye çevrildi. Sınırın kalkması halinde kira artışları 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenecek. Peki bu durum, kira piyasasında nasıl bir etki yaratacak?

ahaber.com.tr Giriş: 01.07.2024 08:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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