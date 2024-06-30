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Yurt dışı çıkış harcı için iki formül masada! Bazı gruplar muaf tutulacak | İşte detaylar

Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti grubunu vergi paketi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Vergi paketi kapsamında yer alan 150 liralık yurt dışı çıkış harcının artırılması konusunda iki alternatif ortaya çıktı. Bu hafta yapılması beklenen Kabine toplantısında konunun detaylı bir şekilde ele alınıp iki alternatiften birine karar verilmesi bekleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 06:35
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Yurt dışı çıkış harcı için iki formül masada! Bazı gruplar muaf tutulacak | İşte detaylar

Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti grubunun üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü vergi paketi kapsamında yurt dışına çıkış harcının da yükseltilmesi gündeme geldi.

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Yurt dışı çıkış harcı için iki formül masada! Bazı gruplar muaf tutulacak | İşte detaylar

Gelir İdaresi Başkanlığı 3 bin lira önerisinde bulundu, ancak AK Parti grubu buna sıcak bakmadı. Alternatif rakamlar üzerinde tartışmalar yapıldı.

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Yurt dışı çıkış harcı için iki formül masada! Bazı gruplar muaf tutulacak | İşte detaylar

MİLLETVEKİLLERİNDEN İTİRAZ

Sabah'ın haberine göre AK Partili milletvekillerinden yurt dışı çıkış harcının yükseltilmesiyle ilgili itirazlar geldi.

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Yurt dışı çıkış harcı için iki formül masada! Bazı gruplar muaf tutulacak | İşte detaylar

Bazı milletvekilleri parti yönetimine "Harcın tümden kaldırılması gerekirken yükseltilmesi vatandaşta sıkıntı yaratabilir. Bunu yapacaksak da bazı grupları kapsam dışı bırakalım. Özellikle gençler konusunda çok hassas davranalım. Yapılan hazırlıklarda toplumun hassasiyetinin dikkate alınması gerekir" dedi.

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Yurt dışı çıkış harcı için iki formül masada! Bazı gruplar muaf tutulacak | İşte detaylar

İKİ ALTERNATİF

Bu görüşler üzerine yurt dışı çıkış harcı ile ilgili iki alternatif üzerinde durulmaya başlandı. Bunlardan ilki 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının 1000 ya da 1500 liraya çıkartılması.