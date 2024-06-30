Yurt dışı çıkış harcı için iki formül masada! Bazı gruplar muaf tutulacak | İşte detaylar

Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti grubunu vergi paketi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Vergi paketi kapsamında yer alan 150 liralık yurt dışı çıkış harcının artırılması konusunda iki alternatif ortaya çıktı. Bu hafta yapılması beklenen Kabine toplantısında konunun detaylı bir şekilde ele alınıp iki alternatiften birine karar verilmesi bekleniyor.