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31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca memurun maaşı yükselecek! 3600 ek gösterge 2020'de çıkacak mı? İşte 3600 ek gösterge son durum... Milyonlarca memurun maaşı yükselecek! 3600 ek gösterge 2020'de çıkacak mı? İşte 3600 ek gösterge son durum... Son dakika... 3600 ek gösterge 2020'de çıkacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek göstergenin hangi tarihte çıkacağı merak ediliyor. Maaşlardan emekli ikramiyelerine kadar geniş bir etkiye sahip ek göstergeler hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Konu hakkında son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Peki, 3600 ek gösterge 2020'de çıkacak mı? İşte 3600 ek gösterge son durum... Giriş Tarihi: 31.10.2020 15:31 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 15:36
3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Polis, din görevlisi ve hemşire gibi memur maaşlarında artışa neden olacak 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Kamuda memur olarak çalışanların uzun zamandır bekledikleri 3600 ek gösterge ile merak ettikleri son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, 3600 ek gösterge 2020'de çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum nedir? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili yaptığı açıklamada,
"Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak." dedi. BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
3600 ek gösterge konusunda son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu,
"Sayın Cumhurbaşkanımız hem partimizin Merkez Yönetim Kurulu'ndaki toplantıdan sonra Sayın Ömer Çelik'e açıklattırdı. Cumhurbaşkanımız, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat verdi. Bu konuda topyekün bir çalışma yapılıyor. 'Artık bu konuyu bitirelim, bir daha bu konuyu gündeme getirmeyelim.' dendi. Şimdi, o konu üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde değerlendirilmektedir, çalışılmaktadır." diye belirtti. İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz aylarda Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.
Soru cevap kısmında bir basın mensubu 3600 ek göstergenin 2019 yılı sonunda çıkacağı sözünü hatırlattı ve polislere, din görevlilerine, hemşirelere, öğretmenlere 3600 ek gösterge zammında son durumun ne olduğunu sordu. Kalın, 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi:
"Bu toplantıda gündeme gelmedi. İleriki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu." açıklamasında bulundu.
ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan 3600 ek gösterge ile yeni açıklama geldi. Bakan Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. Bakana 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların akıbeti de soruldu. Bakan Selçuk, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.