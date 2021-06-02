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Haberler Galeri On binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Fazla paralar iade edilecek! İşte ayrıntılar

On binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Fazla paralar iade edilecek! İşte ayrıntılar

Türkiye, bir kişinin birden fazla iş yerinde çalışmasını engellemiyor. Çalışan aynı zamanda iki farklı yerde çalışma imkanına sahip. Kişi bu durumda her bir işten ayrı ayrı sigortalı olarak bildirilir. Bu çalışmalar nedeniyle ödenen primler, 'prime esas kazanç' üst sınırından hesaplanan miktarı aşarsa, kişi fazla ödenen parayı geri isteyebilir

Giriş Tarihi: 02.06.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 09:18
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On binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Fazla paralar iade edilecek! İşte ayrıntılar

Sosyal güvenlik sistemleri, kişileri gündelik veya çalışma hayatlarında karşılaşabilecekleri birtakım risklere karşı korumak amacıyla kurulmuştur.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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On binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Fazla paralar iade edilecek! İşte ayrıntılar
Bu riskler, hastalık veya iş kazası gibi kısa vadede ortaya çıkabilecek riskler olabileceği gibi, yaşlanma gibi uzun vadede de ortaya çıkabilir. Riskler doğduğunda sosyal güvenlik sistemi devreye girer ve kişiye gerekli olan yardımları sağlar.
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On binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Fazla paralar iade edilecek! İşte ayrıntılar
Esas sorun, bu yardımların giderlerinin nasıl karşılanacağıdır. Dolayısıyla, sosyal güvenlik kurumlarının birtakım gelirlere sahip olmaları gerekmekte. Kimi ülkeler bu geliri vergilerden karşılarken, kimi ülkeler de kişilerden aldıkları primlerle giderleri karşılamaktadır. Bizim benimsediğimiz sistem de primli sistemdir.
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On binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Fazla paralar iade edilecek! İşte ayrıntılar

PRİME ESAS KAZANÇ NEDİR?
Milliyet'in haberine göre; Primli sistemde sigortalılar ücretlerine göre belirli oranlarda prim öderler ve ödenen primler sosyal güvenlik sisteminin gelirlerini oluşturur. Prim tutarları belirlenirken sigortalının ancak belli bir miktara kadar olan ücreti dikkate alınır.

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On binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Fazla paralar iade edilecek! İşte ayrıntılar
Üzerinden prim kesilen ücrete, prime esas kazanç denilmektedir. Prime esas kazanç kanunda sınırlandırılmıştır. Bir kişi çok yüksek ücret alsa da prime esas kazanç miktarı kanunda belirtilen üst sınırı aşamayacaktır.