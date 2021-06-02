On binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Fazla paralar iade edilecek! İşte ayrıntılar

Türkiye, bir kişinin birden fazla iş yerinde çalışmasını engellemiyor. Çalışan aynı zamanda iki farklı yerde çalışma imkanına sahip. Kişi bu durumda her bir işten ayrı ayrı sigortalı olarak bildirilir. Bu çalışmalar nedeniyle ödenen primler, 'prime esas kazanç' üst sınırından hesaplanan miktarı aşarsa, kişi fazla ödenen parayı geri isteyebilir

Giriş Tarihi: 02.06.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 09:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL