Kritik hafta! TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir?

Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklilerin heyecanla beklediği enflasyon oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yılık ilk altı aylık enflasyon verisine göre maaşlarına zam alacak memur ve emekliler, yeni zam için ipucu verecek mayıs ayı verisini bekliyor. Yılın beşinci enflasyon verisi için geri sayım başlarken, 14 ekonomistin katılım sağladığı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Peki, Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 10:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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