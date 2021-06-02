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Haberler Galeri Kritik hafta! TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir?

Kritik hafta! TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir?

Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklilerin heyecanla beklediği enflasyon oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yılık ilk altı aylık enflasyon verisine göre maaşlarına zam alacak memur ve emekliler, yeni zam için ipucu verecek mayıs ayı verisini bekliyor. Yılın beşinci enflasyon verisi için geri sayım başlarken, 14 ekonomistin katılım sağladığı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Peki, Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 10:01
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Kritik hafta! TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir?

Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 yılının ilk beş aylık enflasyon verisi için geri sayım başladı. Mayıs ayı enflasyon verisi açıklandıktan sonra emekli ve memur maaş zammı için son bir veri kalacak. Peki, TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kritik hafta! TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir?

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Mayıs ayı enflasyon oranı, 3 Haziran 2021 Perşembe günü açıklanacak. 2021 yılının ilk beşinci aylık enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin maaşları için ipucu ortaya çıkacak.

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Kritik hafta! TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir?

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Perşembe günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,39 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,18, en yüksek yüzde 1,73 aralığında yer aldı.

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Kritik hafta! TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir?

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,39) göre bir önceki ay yüzde 17,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,17'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti.

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Kritik hafta! TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir?

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,70, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,44 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 4,34 artış kaydetti.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 12,91, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 35,17 artış gösterdi.