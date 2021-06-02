Merkez Bankası ne zaman toplanacak? PPK toplantısı ayın kaçında olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın Haziran ayında PPK toplantısını ne zaman yapacağı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belli aralıklarla düzenlediği ve ekonominin seyrine dair önemli kararlara işaret eden toplantıları, para piyasaları ile yakından ilgili kişilerce yakından takip ediliyor. İşte, Merkez Bankası ne zaman toplanacak? PPK toplantısı ayın kaçında olacak? Dolar, euro, altın...