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Merkez Bankası ne zaman toplanacak? PPK toplantısı ayın kaçında olacak? Dolar, euro, altın...
Merkez Bankası ne zaman toplanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belli aralıklarla düzenlediği ve ekonominin seyrine dair önemli kararlara işaret eden toplantıları, para piyasaları ile yakından ilgili kişilerce araştırılıyor. İşte, Merkez Bankası ne zaman toplanacak? PPK toplantısı ayın kaçında olacak? Dolar, euro, altın...
Giriş Tarihi: 02.06.2021 01:24 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 01:24
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