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Merkez Bankası ne zaman toplanacak? PPK toplantısı ayın kaçında olacak? Dolar, euro, altın...

Merkez Bankası ne zaman toplanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belli aralıklarla düzenlediği ve ekonominin seyrine dair önemli kararlara işaret eden toplantıları, para piyasaları ile yakından ilgili kişilerce araştırılıyor. İşte, Merkez Bankası ne zaman toplanacak? PPK toplantısı ayın kaçında olacak? Dolar, euro, altın...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 01:24 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 01:24
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Merkez Bankası ne zaman toplanacak? PPK toplantısı ayın kaçında olacak? Dolar, euro, altın...

Merkez Bankası ne zaman toplanacak? PPK toplantısı ayın kaçında olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın Haziran ayında PPK toplantısını ne zaman yapacağı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belli aralıklarla düzenlediği ve ekonominin seyrine dair önemli kararlara işaret eden toplantıları, para piyasaları ile yakından ilgili kişilerce yakından takip ediliyor. İşte, Merkez Bankası ne zaman toplanacak? PPK toplantısı ayın kaçında olacak? Dolar, euro, altın...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Merkez Bankası ne zaman toplanacak? PPK toplantısı ayın kaçında olacak? Dolar, euro, altın...

Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre; Para Politikası Kurulu Toplantısı 17 Haziran 2021 tarihinde yapılacak.

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Merkez Bankası ne zaman toplanacak? PPK toplantısı ayın kaçında olacak? Dolar, euro, altın...

SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu.

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Merkez Bankası ne zaman toplanacak? PPK toplantısı ayın kaçında olacak? Dolar, euro, altın...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini yüzde 19 düzeyinde sabit tutmaya karar verdiği bildirildi.

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Merkez Bankası ne zaman toplanacak? PPK toplantısı ayın kaçında olacak? Dolar, euro, altın...

Duyuruda, salgına bağlı olarak geçen yıl sert daralan küresel ekonominin, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam ettiği belirtilerek, bu iyileşme sürecinde, özellikle imalat sanayi faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenmenin belirleyici olduğu kaydedildi.