Olası yeni maaşlar netleşti! SSK, Bağ-kur’lu emekliye yüzde 40 zam formülü! 2022 Ocak zammıyla en düşük maaş...

MEVCUT ARTIŞ NE KADAR?

Ocak hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri için zam ayı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklileri de yüzde 5 artış ve yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak.