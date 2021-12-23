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Haberler Galeri Olası yeni maaşlar netleşti! SSK, Bağ-kur'lu emekliye yüzde 40 zam formülü! 2022 Ocak zammıyla en düşük maaş...

Olası yeni maaşlar netleşti! SSK, Bağ-kur'lu emekliye yüzde 40 zam formülü! 2022 Ocak zammıyla en düşük maaş...

Olası yeni maaşlar netleşti! SSK, Bağ-kur'lu emekliye yüzde 40 zam formülü! 2022 Ocak zammıyla en düşük maaş... Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Ocak zammı için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Emekli maaşına iyileştirme formülü masaya gelirken, nasıl yansıyacağı ise merak ediliyor. TÜED konu hakkında 2 formülü masaya getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammını en alt düzeydeki aylıktan yukarılara gidecek şekilde kademeli olarak ele alacaklarını söyledi. Maaşlara zam yapılması halinde olası maaşları haberimizde derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2021 20:01 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 20:09
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Olası yeni maaşlar netleşti! SSK, Bağ-kur’lu emekliye yüzde 40 zam formülü! 2022 Ocak zammıyla en düşük maaş...

SSK, Bağ-kur'lu emekliye yüzde 40 zam formülü masaya geldi. Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranı belli olacak. Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren maaş zammı için Bakan Vedat Bilgin'den açıklamalar geldi. Diğer yandan emeklilere ek zam için hazırılığı olduğu biliniyor. Görüşmeler sonrasında ortaya çıkacak oran merak ediliyor. İşte emekli maaşlarına yüzde 40 zam yapılması durumunda emeklinin alacağı olası maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Olası yeni maaşlar netleşti! SSK, Bağ-kur’lu emekliye yüzde 40 zam formülü! 2022 Ocak zammıyla en düşük maaş...

Emeklilere yönelik ek zam hazırlığı büyük heyecan yarattı. Çeşitli formüller de gündeme geldi. Çalışmalar sürerken, emekliler de beklentilerini dile getirdi. Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) emekliler için 2 talep geldi.

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Olası yeni maaşlar netleşti! SSK, Bağ-kur’lu emekliye yüzde 40 zam formülü! 2022 Ocak zammıyla en düşük maaş...

TÜED Başkanı Kazım Ergün, önce bin, ardından bin 500 liraya çıkarılan taban aylığın asgari ücrete eşitlenmesini, ayrıca tüm emeklilere seyyanen zam istediklerini söyledi.

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Olası yeni maaşlar netleşti! SSK, Bağ-kur’lu emekliye yüzde 40 zam formülü! 2022 Ocak zammıyla en düşük maaş...

Ergün, "En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı ve bütün aylıklara seyyanen bir düzenleme getirilmeli" dedi.

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Olası yeni maaşlar netleşti! SSK, Bağ-kur’lu emekliye yüzde 40 zam formülü! 2022 Ocak zammıyla en düşük maaş...

MEVCUT ARTIŞ NE KADAR?

Ocak hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri için zam ayı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklileri de yüzde 5 artış ve yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak.