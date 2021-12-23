HaberlerGaleriOlası yeni maaşlar netleşti! SSK, Bağ-kur'lu emekliye yüzde 40 zam formülü! 2022 Ocak zammıyla en düşük maaş...
Olası yeni maaşlar netleşti! SSK, Bağ-kur'lu emekliye yüzde 40 zam formülü! 2022 Ocak zammıyla en düşük maaş...
Olası yeni maaşlar netleşti! SSK, Bağ-kur'lu emekliye yüzde 40 zam formülü! 2022 Ocak zammıyla en düşük maaş... Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Ocak zammı için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Emekli maaşına iyileştirme formülü masaya gelirken, nasıl yansıyacağı ise merak ediliyor. TÜED konu hakkında 2 formülü masaya getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammını en alt düzeydeki aylıktan yukarılara gidecek şekilde kademeli olarak ele alacaklarını söyledi. Maaşlara zam yapılması halinde olası maaşları haberimizde derledik...