OKUR YAZAR OLMAK YETERLİ: Tam 2.375 haneye umut olacak! İŞKUR iş arayanları online ve kurum üzerinden kabul ediyor

İŞKUR üzerinden en az okur yazar olmak koşulu ile 2.375 personel alımı yapılacağı resmen ilan edildi. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen detaylar açıklanırken adaylar online olarak başvuru sürecini tamamlayacak. İşte ilanlar ve merak edilen ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 06.03.2024 20:43 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 20:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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