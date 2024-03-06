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Haberler Galeri OKUR YAZAR OLMAK YETERLİ: Tam 2.375 haneye umut olacak! İŞKUR iş arayanları online ve kurum üzerinden kabul ediyor

OKUR YAZAR OLMAK YETERLİ: Tam 2.375 haneye umut olacak! İŞKUR iş arayanları online ve kurum üzerinden kabul ediyor

İŞKUR üzerinden en az okur yazar olmak koşulu ile 2.375 personel alımı yapılacağı resmen ilan edildi. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen detaylar açıklanırken adaylar online olarak başvuru sürecini tamamlayacak. İşte ilanlar ve merak edilen ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 06.03.2024 20:43 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 20:43
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OKUR YAZAR OLMAK YETERLİ: Tam 2.375 haneye umut olacak! İŞKUR iş arayanları online ve kurum üzerinden kabul ediyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni personel alım ilanı yayınlanmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde farklı işletmelerde çalıştırmak üzere 2.375 garson servis elemanı alınacağı duyuruldu. En az okur yazar adaylar arasından istihdam edilecek adaylar İŞKUR üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirilecek.

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OKUR YAZAR OLMAK YETERLİ: Tam 2.375 haneye umut olacak! İŞKUR iş arayanları online ve kurum üzerinden kabul ediyor

Başvuruda bulunacak adaylardan KPSS puan şartı aranmıyor. İşte İŞKUR yeni iş ilanları

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OKUR YAZAR OLMAK YETERLİ: Tam 2.375 haneye umut olacak! İŞKUR iş arayanları online ve kurum üzerinden kabul ediyor

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az okur yazar olmak,

Sağlık problemi bulunamamak,

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OKUR YAZAR OLMAK YETERLİ: Tam 2.375 haneye umut olacak! İŞKUR iş arayanları online ve kurum üzerinden kabul ediyor

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Kişisel temizliğine önem veren

Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun

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OKUR YAZAR OLMAK YETERLİ: Tam 2.375 haneye umut olacak! İŞKUR iş arayanları online ve kurum üzerinden kabul ediyor

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden Servis Elemanı alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Servis ELemanı yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.