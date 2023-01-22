22 Ocak 2023, Pazar
Okullara en az ilkokul mezunu 1320 personel alınacak! Şatları neler? MEB TYP İŞKUR BAŞVURU EKRANI | İşte iller ve kontenjanlar...
İŞKUR üzerinden TYP alımları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) TYP kapsamında Kahramanmaraş ve Kastamonu illerinde alım yapacağını duyurdu. Toplamda 1320 kişinin istihdam edileceği ilanda en az ilkokul mezunu olmak yeterli oluyor. Peki MEB TYP başvuru şartları neler? İşte İŞKUR TYP başvuru ekranı...
Giriş Tarihi: 22.01.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 08:49
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