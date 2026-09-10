Türkiye’nin en hızlı metrosunda yeni rekor! 1 günde 57 bin 309 yolcu taşıdı

"Hat, Gayrettepe ile Halkalı arasında 15 istasyonla hizmet veriyor. Bugüne kadar hattımızda 37 milyon 150 bin yolcumuzu taşıdık. Günlük ortalama yolcu sayımız 42 binden Arnavutköy-Halkalı kesiminin hizmete açılmasından sonra 51 bine çıktı. Hattımıza ilginin artmasıyla yeni yolcu rekorlarına ulaşıyoruz. 7 Eylül'de 57 bin 139, 8 Eylül'de 57 bin 309 yolcu taşıyarak günlük yolcu sayısında art arda rekorlar kırdık."

"Kargo Terminali-Kağıthane etabını 22 Ocak 2023'te, Gayrettepe İstasyonu'muzu 29 Ocak 2024'te, Arnavutköy ve Taşoluk istasyonlarımızı 19 Mart 2024'te hizmete açtık. 19 Haziran 2026'da ise Halkalı, Halkalı Stadı, Olimpiyatköy, Kayaşehir ve İbn Haldun Üniversitesi istasyonlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Böylece Gayrettepe'den Halkalı'ya uzanan hattımızda 15 istasyonla kesintisiz metro hizmeti vermeye başladık."

Uraloğlu, hattın İstanbul Havalimanı başta olmak üzere kentin önemli ulaşım noktalarını birbirine bağladığına, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırdığına ve şehrin raylı sistem ağının entegrasyonuna önemli katkıda bulunduğuna işaret etti.

GÜNDE 145 SEFER

Bakan Uraloğlu, hattın saatte 120 kilometre hızla Türkiye'nin en hızlısı olduğunu kaydetti. Uraloğlu, hatta 9 adet 4 vagonlu tren setiyle işletme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Günlük 145 sefer yapıyoruz. Seferlerimiz 15 dakikalık aralıklarla gerçekleştiriliyor. Halkalı-Gayrettepe yönünde ilk seferimiz 06.00'da başlayıp 23.45'e kadar, Gayrettepe-Halkalı yönünde ise 05.55'te başlayıp 23.55'e kadar devam ediyor" ifadesini kullandı.