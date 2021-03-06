Okul servisi ücretleri belli oldu! İşte normalleşme tarifesi

Can suyu olacak

Kovid-19 salgını nedeniyle maddi bakımdan zor bir dönem geçiren servisçiler için okulların açılma haberinin can suyu gibi olduğunu belirten Öztürk, "Okulların açılma kararı sonrasında yaptığımız toplantılarda haftada 2 gün okula gidecek öğrenciler için belirlenen aylık ücretin yüzde 60'ını, haftada 4 gün gidecek öğrenciler için de yüzde 90'ını talep edeceğiz. Öğrencileri taşıdığımız süre için ücret alacağız." dedi.