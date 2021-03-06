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Haberler Galeri Çiftçilere müjde! 6 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası T.C. numarasına göre ödeme takvimi...

Çiftçilere müjde! 6 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası T.C. numarasına göre ödeme takvimi...

Mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 yılına ilişkin mazot ve gübre desteği ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Çiftçilere müjdeli haberi duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplamda 376 milyon 743 bin 190 liralık destek ödemelerine başlandığını duyurdu. Peki, 6 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası T.C. numarasına göre ödeme takvimi nasıl olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.03.2021 11:31
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Çiftçilere müjde! 6 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası T.C. numarasına göre ödeme takvimi...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından birçok kalem altında destek ödemesi yapılıyor. Bunlardan biri de mazot ve gübre desteği... Bu destek ödemesinden faydalanan çiftçiler, 2021 yılı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından ödeme takvimi duyuruldu. Peki, 6 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası T.C. numarasına göre ödeme takvimi nasıl olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çiftçilere müjde! 6 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası T.C. numarasına göre ödeme takvimi...

2021 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TAKVİMİ

2021 yılına ilişkin mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı. T.C. kimlik numarasının son hanesi 8, 6, 4 ve vergi kimlik numarası son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanların ödemesi 5 Mart saat 18.00'den sonra yapıldı.

Kimlik numarası son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarası son hanesi 0, 2 olanlara ise 12 Mart saat 18.00'den sonra ödeme yapılacak.

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Çiftçilere müjde! 6 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası T.C. numarasına göre ödeme takvimi...

Desteklerin detaylarına ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 33 bin 433 üreticimize 154 milyon 658 bin 71 lira, yem bitkileri desteği kapsamında 69 bin 584 üreticimize 222 milyon 85 bin 119 lira olmak üzere toplamda 376 milyon 743 bin 190 liralık destek ödemelerine, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre bugün (5 Mart) itibarıyla başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun. Kimlik numarası son hanesi 8, 6, 4 ve vergi kimlik numarası son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara bugün saat 18.00'den sonra, kimlik numarası son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarası son hanesi 0, 2 olanlara ise 12 Mart saat 18.00'den sonra ödeme yapılacak."

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Çiftçilere müjde! 6 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası T.C. numarasına göre ödeme takvimi...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİYLE İLGİLİ FLAŞ KARAR

Resmi Gazete'nin 6 Mart 2021 tarihli sayısında önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda tarımsal destek ödemelerinin deaylarına yer verildi.

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Çiftçilere müjde! 6 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası T.C. numarasına göre ödeme takvimi...

"BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ"

"MADDE 1 – 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)'in EK-1'indeki Bitkisel Üretim Destekleme Fiyatlarında yer alan "Mazot ve Gübre Desteği" bölümü ile "Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği (TL/da)" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."

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