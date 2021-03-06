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Çiftçilere müjde! 6 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası T.C. numarasına göre ödeme takvimi...
Mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 yılına ilişkin mazot ve gübre desteği ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Çiftçilere müjdeli haberi duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplamda 376 milyon 743 bin 190 liralık destek ödemelerine başlandığını duyurdu. Peki, 6 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası T.C. numarasına göre ödeme takvimi nasıl olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 06.03.2021 11:31
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