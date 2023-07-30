EYT'yi kaçırana yeni emeklilik yolu! 2. Torba yasada 2 madde detaylandı! 1999 öncesi ve 2008 sonrası erkek - kadın prim günü, şartı! SGK kısmi emeklilik, staj ve çıraklık, Bağkur affı...

EYT'yi kaçırana son dakika müjdesi! Emeklilik sistemini değiştirecek önemli iki reform, Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelecek. Bu iki reform, prim düşürülmesi ve yaş şartlarıyla ilgili düzenlemeleri içerecek. 2. Torba yasa maddeleri milyonlarca kişi tarafından merak konusu oluyor. Bu düzenleme ile emeklilik tablosu değişecek ve Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek. Böylece prim ödeme süresi kısaltılacak ve emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı azaltılacak. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşların primleri düşürülecek. Bu da daha erken emeklilik şansı elde etmelerini sağlayacak. Peki, 2. torba yasa maddeleri neler? İşte, detaylar...