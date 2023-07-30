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Haberler Galeri EYT'yi kaçırana yeni emeklilik yolu! 2. Torba yasada 2 madde detaylandı! 1999 öncesi ve 2008 sonrası erkek - kadın prim günü, şartı! SGK kısmi emeklilik, staj ve çıraklık, Bağkur affı...

EYT'yi kaçırana yeni emeklilik yolu! 2. Torba yasada 2 madde detaylandı! 1999 öncesi ve 2008 sonrası erkek - kadın prim günü, şartı! SGK kısmi emeklilik, staj ve çıraklık, Bağkur affı...

EYT'yi kaçırana son dakika müjdesi! Emeklilik sistemini değiştirecek önemli iki reform, Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelecek. Bu iki reform, prim düşürülmesi ve yaş şartlarıyla ilgili düzenlemeleri içerecek. 2. Torba yasa maddeleri milyonlarca kişi tarafından merak konusu oluyor. Bu düzenleme ile emeklilik tablosu değişecek ve Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek. Böylece prim ödeme süresi kısaltılacak ve emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı azaltılacak. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşların primleri düşürülecek. Bu da daha erken emeklilik şansı elde etmelerini sağlayacak. Peki, 2. torba yasa maddeleri neler? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 30.07.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 09:58
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EYT’yi kaçırana yeni emeklilik yolu! 2. Torba yasada 2 madde detaylandı! 1999 öncesi ve 2008 sonrası erkek - kadın prim günü, şartı! SGK kısmi emeklilik, staj ve çıraklık, Bağkur affı...

EYT'yi az farkla kaçıranlar için kısmi yani yaştan emeklilik imkanı bulunuyor. Emeklilik sistemini değiştirecek önemli iki reform, Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelecek. Bu iki reform, prim düşürülmesi ve yaş şartlarıyla ilgili düzenlemeleri içerecek ve torba yasa olarak hayata geçirilecek. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşların primleri düşürülecek. Peki, Kısmi emeklilik şartları neler? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’yi kaçırana yeni emeklilik yolu! 2. Torba yasada 2 madde detaylandı! 1999 öncesi ve 2008 sonrası erkek - kadın prim günü, şartı! SGK kısmi emeklilik, staj ve çıraklık, Bağkur affı...

PRİM GÜNÜ DÜŞÜYOR

Emeklilikte yaklaşık 1 milyondan fazla kişiyi etkileyecek önemli bir düzenleme geliyor. Emeklilik reformu kapsamında yapılan çalışmalardan biri, Bağ-Kur'lular için atılacak adımlar olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağ-Kur kapsamındaki küçük esnaf ve çiftçiler dahil olmak üzere 1 milyon Bağ-Kur'lu için prim gün şartını düşürmeyi planlıyor.

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EYT’yi kaçırana yeni emeklilik yolu! 2. Torba yasada 2 madde detaylandı! 1999 öncesi ve 2008 sonrası erkek - kadın prim günü, şartı! SGK kısmi emeklilik, staj ve çıraklık, Bağkur affı...

Mevcut 9000 gün olan prim gün şartı, 7200 güne indirilecek. Bu düzenlemenin kapsamı belirlenirken öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak ve iş yerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler yapılacak.

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EYT’yi kaçırana yeni emeklilik yolu! 2. Torba yasada 2 madde detaylandı! 1999 öncesi ve 2008 sonrası erkek - kadın prim günü, şartı! SGK kısmi emeklilik, staj ve çıraklık, Bağkur affı...

1999 ÖNCESİ...

Ayrıca, tarih kriteri de belirlenecek. Bu düzenlemenin geçmişteki süreleri kapsayıp kapsamayacağına karar verilecek. Geçmişte yürürlüğe giren EYT yasası ile 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlarda yaş şartı kaldırılmıştı.

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EYT’yi kaçırana yeni emeklilik yolu! 2. Torba yasada 2 madde detaylandı! 1999 öncesi ve 2008 sonrası erkek - kadın prim günü, şartı! SGK kısmi emeklilik, staj ve çıraklık, Bağkur affı...

EYT'lilerden Bağ-Kur'lu kadınlar, 20 yılı (7200 gün) tamamladığında, erkekler ise 25 tam yılı (9000 gün) tamamladığında emekli olabiliyor.